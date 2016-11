Der Dezember in der experimenta

× Erweitern experimenta

Mit zahlreichen spannenden Aktionen und Überraschungen gestaltet die experimenta Heilbronn ihr Jahresabschlussprogramm im Dezember. Ein Adventskalender, ein Suchspiel, Ferienspaß in der Best of Arena und die aktuelle Sonderausstellung »Klangwunder« sind einige der Highlights.

Im Dezember warten wieder spannende Aktionen und Überraschungen auf die Besucher: Jeden Tag öffnet sich zum Beispiel ein Türchen am experimenta Adventskalender. Überraschende Geschenke aus dem experimenta Shop befinden sich darin, die täglich unter allen Besuchern verlost werden. Hinter dem 24sten Türchen wartet für alle Teilnehmer dann noch eine besondere Überraschung. Am Nikolaustag verteilt das experimenta Maskottchen »Alex« kleine Präsente an alle Besucher. Zusätzlich sorgt ein Suchspiel in der Ausstellung für Spannung. Und am 23. Dezember heißt es: Freier Eintritt für alle Großeltern!

Ferienspaß in der "Best of Arena"

In der Best of Arena werden noch einmal die beliebtesten Aktionen aus dem Farben- und Energiecamp sowie der Licht- und Papierarena angeboten. Auch seine Geschicklichkeit kann man hier unter Beweis stellen.

Wer noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk sucht, wird in der experimenta fündig: Wie wäre es mit einer experimenta Jahreskarte oder einem Present aus dem experimenta Shop, der tolle und spannende Geschenkideen für Jung und Alt rund um das Thema Naturwissenschaft und Technik bereithält? Auch in den Weihnachtsferien hat die experimenta, mit Ausnahme vom 24., 25. und 31.12., täglich geöffnet.

Sonderausstellung »Klangwunder«

Die aktuelle Sonderausstellung Klangwunder richtet sich besonders an Kinder zwischen 4 und 10 Jahren und Familien. Die Welt ist voller Klänge. Ihnen kann man im Heilbronner Science Center in einer bunten Klanglandschaft noch bis zum 28. Mai 2017 nachspüren. Die Klänge formen sich zu Rhythmen und kleinen Melodien. Natürlich nutzt man dabei auch ein besonders vielfältiges Instrument: die Stimme! Wie all die Klänge auf den Menschen wirken, ist ein weiteres Thema der vielfältigen Klangexperimente.

Wissenschaft & Technik greifbar und erlebbar

2009 eröffnete in Heilbronn die experimenta, das größte Science Center im süddeutschen Raum. Auf 6.500 Quadratmetern bieten Themenwelten, Talentschmieden, Sonderausstellungen und die akademie junger forscher die Möglichkeit, durch eigenes Experimentieren Naturwissenschaft und Technik zu entdecken und besser zu verstehen. Ergänzt wird das Angebot durch wechselnde Sonderausstellungen, Vorträge und Experimentalshows.

Mit der kommenden Erweiterung der experimenta entsteht nicht nur ein architektonischer Leuchtturm im Zentrum Heilbronns. Die experimenta ist ab Anfang 2019 auch das größte Science Center mit dem attraktivsten Angebot in Deutschland. Aufgrund der Umbauarbeiten am Bestandsgebäude schließt die experimenta am 30. Juli 2017. Bis zur Eröffnung Anfang 2019 bleibt die experimenta aber in Heilbronn präsent. Auf dem experimenta Schiff, das ab Herbst 2017 in der Badstraße seinen Liegeplatz bekommen wird, werden in der Schließzeit Laborkurse und Workshops auf einer Fläche von über 500 Quadratmetern angeboten. Helen Gerstner

experimenta

Kranenstraße 14, 74072 Heilbronn

Fon: 07131/887950

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9-18 Uhr, Sa, So

und an Feiertagen 10-19 Uhr

www.experimenta-heilbronn.de