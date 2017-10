Die Entwicklung deines Kindes fördern

× Erweitern Fotolia.com © Robert Kneschke

Eltern wollen ihre Kinder immer so gut wie möglich unterstützen und sie in ihrer Entwicklung fördern. Abgesehen von vielen motorischen und kognitiven Fähigkeiten geht es auch um soziale Kompetenzen.

Je mehr eigene Erfahrungen ein Kind macht, desto besser ist das für seine Entwicklung. Eine wichtige Rolle spielt aber auch eine gesunde Ernährung. Denn ohne die wichtigen Nährstoffe können sich Knochen, Muskeln und das Gehirn nicht richtig entwickeln.

Sprachliche und kognitive Fähigkeiten verbessern

Kinder haben den Drang, sich neues Wissen anzueignen und ihr Sprachvermögen zu verbessern. Um die Entwicklung dieser Fähigkeiten zu fördern, braucht es nicht viel. Ein wesentlicher Faktor für eine optimale Entwicklung ist das Spielen. Hierbei lernt es auf seine Weise viel für das Leben dazu: Das Kind macht beim Spielen erste Erfahrungen mit Niederlagen und schwierigen Situationen, es muss sich mit anderen Kindern auseinandersetzen.

Dein Kind lernt in verschiedenen Spielarten, welche Funktion manche Dinge haben und wie man sie nutzen kann. Spielsachen, mit denen sich dein Kind gerne beschäftigt, regen außerdem seine Denkfähigkeit und seine Fantasie an, vor allem, wenn das Kind viel selbstbestimmt und nach eigenen Vorstellungen spielt.

Das Sprachvermögen verbessert sich dadurch, dass du deinem Kind regelmäßig Geschichten vorliest und ihm eigene Geschichten erzählst, wenn ihr zusammen ein Bilderbuch anschaut. Außerdem solltest du dein Kind dazu anregen, von sich aus etwas zu erzählen oder das Gehörte in eigene Worte zu fassen. Höre ihm dabei aufmerksam zu, um es dadurch weiter zum Reden zu ermutigen.

Motorische Fähigkeiten trainieren

Beim Toben und Klettern auf dem Spielplatz oder im heimischen Garten werden vor allem die motorischen Fähigkeiten weiterentwickelt. Das Balancieren über eine kleine Mauer oder das Fahren mit einem Laufrad fördern den Gleichgewichtssinn und das Körperbewusstsein. Beim Malen und Basteln trainieren Kinder ihre Feinmotorik, denn um mit einer Schere schneiden und mit einem Stift malen zu können, sind feinere Bewegungen notwendig. Und auch ein früher Kontakt zu Musikinstrumenten ist förderlich für die Entwicklung deines Kindes, nicht nur in Sachen Motorik. Kinder finden es spannend, mit Gegenständen Geräusche und Klänge zu erzeugen. Damit steigern sie auch ihre Kreativität und ihr Rhythmusgefühl.

Wichtig: Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo. Du musst dir also keine Sorgen machen, wenn ein anderes Kind im gleichen Alter schon Dinge beherrscht, die dein Kind noch nicht kann.

Erfahrungen fürs Leben machen

Kinder lernen am effektivsten durch eigene Erfahrungen. Sie probieren immer wieder etwas Neues aus und erfassen ihre Welt hauptsächlich über Sinneswahrnehmungen, nicht über logische Rückschlüsse.

Dinge, die man selbst erlebt und tut, prägen sich besser ein. Je mehr eigene Erfahrungen dein Kind also macht, indem es selbst handeln und ausprobieren darf, desto größer ist der Wissensschatz, auf den das Kind zurückgreifen kann. Eigene Erfahrungen sind daher gut für eine gesunde Entwicklung und wirken sich positiv auf die Reife des Kindes aus. Dazu zählen auch negative Erlebnisse wie hinfallen oder etwas nicht gleich, sondern erst nach mehrmaligem Versuchen zu schaffen. Kinder wollen die Welt entdecken und sie kennen lernen, mit all ihren Facetten.

Das bedeutet natürlich nicht, dass du dein Kind vollkommen auf sich stellst. Schließlich gibt es viele gefährliche Situationen, die auch lebensbedrohlich sein können. Behalte dein Kind im Auge, wenn es zum Beispiel auf dem Spielplatz tobt und klettert, aber du solltest nicht bei jeder kleinsten Schwierigkeit eingreifen. Es reicht schon, in der Nähe zu bleiben und für dein Kind da zu sein, wenn es dich braucht. Kinder, die zu sehr behütet werden, verlieren ihre angeborene Vorsicht und bauen kaum Selbstvertrauen auf. Sie gehen davon aus, dass ihnen immer jemand hilft und ihre Entscheidungen abnimmt.

Ich kann das schon: Selbstständigkeit fördern

Wenn du deinem Kind Vertrauen entgegenbringst und es so oft wie möglich selbstständig handeln lässt, macht es wichtige Lebenserfahrungen und baut gleichzeitig ein gesundes Vertrauen in sich und seine körperlichen wie kognitiven Fähigkeiten auf.

Ein Kind, das viele eigene Erfahrungen macht, weiß, was es kann, wo seine Grenzen liegen, und ist geschickter darin, eine Lösung für Probleme und schwierige Situationen zu finden. Das verschafft deinem Kind Selbstsicherheit und den Mut, sich im Leben immer wieder Herausforderungen zu suchen, Neues kennen zu lernen und auszuprobieren. Außerdem ist es für eine gesunde Entwicklung deines Kindes wichtig, seine Selbstständigkeit zu fördern. Vor allem in den ersten Lebensjahren lernen Kinder sehr viel dazu: greifen, laufen, sprechen, sich anziehen und noch vieles mehr.

Sobald dein Kind eine neue Fähigkeit erlernt hat und nun den Esslöffel selber halten oder sich schon die Jacke alleine anziehen kann, sollte es das ab sofort auch immer selber tun. Lass es die Dinge, die es bereits gelernt hat, selbstständig ausführen, selbst wenn es mal schnell gehen muss. Dränge dein Kind nicht zu sehr und übernehme seine gelernte Fähigkeit nicht, auch wenn das bedeutet, dass ihr zu einem Termin zu spät kommt. Dadurch, dass du dein Kind machen lässt, förderst du die Selbstständigkeit deines Kindes und stärkst den Drang, Neues dazu lernen zu wollen. Andernfalls wird die Neugier, die Kinder von Natur aus haben, in gewisser Weise gehemmt.

Ein gutes Vorbild sein

Kinder lernen auch über das Verhalten, das sie bei anderen erleben, vor allem aber bei ihren Eltern. Von ihnen schauen sie sich den Umgang mit anderen Menschen ab und entwickeln daraus ihre sozialen Fähigkeiten.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass du deinem Kind ein gutes Vorbild bist. Nur, wenn du selbst anderen gegenüber respektvoll verhältst, freundlich und höflich bist, kannst du deinem Kind vermitteln, wie es sich verhalten soll. Umgekehrt gilt: Wer selber nicht „Bitte“ und „Danke“ sagt, kann nicht von seinem Kind erwarten, dass es das tut. Durch dein eigenes Verhalten kannst du deinem Kind beibringen, wie man Konflikte verbal löst, ohne dass es zu Handgreiflichkeiten kommt, und wie sich nach einem Streit verhält.

Ein Kind sollte außerdem lernen, dass man sich entschuldigt, wenn man einen Fehler gemacht und den anderen damit verletzt oder enttäuscht hat. Daher ist es wichtig, dass du dich in einem solchen Fall bei deinem Kind entschuldigst. Das zeigt ihm, dass es keine Schwäche ist, sich Fehler einzugestehen.

Auf eine gesunde Ernährung achten

Abgesehen von den Fördermaßnahmen, die die Entwicklung deines Kindes begünstigen, kommt es auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung an. Allerdings haben Kinder in Sachen Ernährung andere Bedürfnisse als Erwachsene. Sie befinden sich noch im Wachstum und müssen deswegen besonders gut versorgt werden.

Für starke Knochen und den Aufbau von Muskeln braucht dein Kind viel Kalzium, Vitamin D und Eiweiß. Daher sind Nahrungsmittel, die diese Stoffe enthalten, bei der Ernährung deines Kindes sehr wichtig. Das Gehirn braucht die richtigen Nährstoffe, um sich richtig entwickeln und Neues lernen zu können. Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe sorgen dafür, dass sich neue Gehirn- und Muskelzellen im Körper deines Kindes bilden können.

Sie sind außerdem für die Blutbildung verantwortlich, das Blut wiederum transportiert Sauerstoff in das Gehirn. Eine optimale Sauerstoffversorgung verbessert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit deines Kindes. Neben den Knochen und dem Gehirn befindet sich auch die Verdauung deines Kindes bis zum Eintritt in die Schule noch in der Entwicklung. Kinder in dem Alter können Nährstoffe noch nicht richtig speichern und müssen daher öfter essen als Erwachsene. Ballaststoffe unterstützen die Verdauung.

Kinder bewegen sich beim Toben, Klettern und spielen viel. Dementsprechend viel Energie brauchen sie auch, die am besten über Kohlenhydrate und nur in geringen Mengen über Fette und Zucker aufgenommen wird. Auch das Immunsystem muss sich erst noch aufbauen und stärken. Dabei helfen Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.