Die Mailights im Allgäu Skyline Park

Fern von jedem Achterbahn-Thrill lädt der Allgäu Skyline Park 2017 im Mai zu seinen besonderen Eventtagen speziell für alle Mütter und Väter ein.

Die beiden Mailights:

Sonntag, 14. Mai 2017: Muttertags-Aktion „Danke Mama!“

Bitte lächeln! Alle Mamas haben an Muttertag die Möglichkeit, sich und ihre Liebsten von einem professionellen Fotografen ablichten zu lassen und das gemachte Bild direkt mit nach Hause zu nehmen. Außerdem wird aus allen Teilnehmern eine Gewinner-Familie gelost, welche sich über 2 Eintrittskarten für den Allgäu Skyline Park freuen kann. Alle Mütter, die einen erlebnisreichen und besonderen Tag an Muttertag mit Ihrer Familie verbringen möchten, erhalten zudem eine Überraschung im Allgäu Skyline Park.

Donnerstag, 25. Mai 2017, Christi Himmelfahrt: Boarische-Buam-Spiele an Vatertag

Kraft, Ausdauer sowie jede Menge Geschicklichkeit werden von den Vätern gefordert. Sei es beim Strohballenrollen, Kuhmelken, beim Maßkrugstemmen oder am Nagelbalken. Doch die Mühe lohnt sich. Unter allen Teilnehmern verlost der Allgäu Skyline Park zusammen mit dem Flughafen Memmingen eine sensationelle Kurzreise. Zusätzliches Rahmenprogramm mit Zauberer, Live-Musik, Luftballonkünstler und vielem mehr.

Überblick: Veranstaltungen in der Saison 2017

Samstag, 29. April und Sonntag, 30. April 2017: Einladung aller Winter-Geburtstagskinder

Donnerstag, 15. Juni 2017: Familienfestival – Mega Spiel, Spaß, Sport und Musik

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: Samstag, 24. Juni 2017.

Samstag, 8. Juli 2017: Allgäu Open Air im Allgäu Skyline Park

Sonntag, 23. Juli 2017: Cooles Summer Opening mit Radio Fantasy

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist Sonntag, 30. Juli.

Montag, 14. August 2017: Nachtevent „Skyline Park bei Nacht“- Welcome to the 90ies

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: Samstag, 19. August 2017.

Samstag, 16. September und Sonntag, 17. September 2017: Schultütenfest mit Akkordeonjugendtag

Samstag, 28. Oktober bis Dienstag, 01. November 2017: Happy Halloween

Atemberaubendes Programm in den Sommerferien!

Samstag, 29. Juli bis Montag, 27. August 2017:

Stunt, Magie, Comedy - Das ultimative Sommerferienprogramm

Auszeichnungen

Das stetige Engagement des Allgäu Skyline Parks wurde bereits mehrfach in den Kategorien beste Gastronomie und bestes Preis-Leistungsverhältnis - aus 60 in Europa getesteten Freizeitparks - ausgezeichnet. Zudem erhielt der Skyline Park 2015 für die neue Kinder-Attraktion „Kids Farm – einzigartige Bauernhof Spielinsel“, das Prädikat „besonders empfehlenswert für Kinder“ und erstmalig für 2016 die Auszeichnung „Top-Event“ für das legendäre Nachtevent - Skyline Park bei Nacht. Mehr Infos unter: www.skylinepark.de/auszeichnungen

Öffnungszeiten Saison 2017: 1. April bis 05. November 2017 von 09.00 bis 18.00 Uhr (Unsere Öffnungszeiten und Ruhetage lesen Sie tagesaktuell auf www.skylinepark.de)

Über den Allgäu Skyline Park

Der Allgäu Skyline Park in Rammingen (A96 München Richtung Lindau, Ausfahrt Bad Wörishofen oder Bahnhalt Rammingen) – direkt vor den Toren Münchens – ist ein beliebter Freizeitpark für Jung und Alt. Auf 31 Hektar grüner Parklandschaft werden über 60 Attraktionen für die ganze Familie bereitgestellt, unter anderem die höchste Überkopf-Achterbahn Europas – der Sky Wheel. Weitere Highlights sind die Wildwasserbahn, Wasserrutschen-Spaßbad – besonders an heißen Sommertagen beliebt, Formel 1-Autoscooter und viele echte Romantik-Klassiker wie Riesenrad und Krinoline. Der Allgäu Skyline Park wurde auch in 2016 zum wiederholten Male vom unabhängigen Freizeitpark-Tester Team e.V. in den Kategorien „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Beste Gastronomie“ ausgezeichnet und zählt damit zu den Spitzenreitern in Europa. Erstmals erhielt der Skyline Park ein Prädikat „besonders empfehlenswert für Kinder“ für die neue Kids Farm – einzigartige Bauernhof Spielinsel. 2016 wurde das Nachtevent „Skyline Park bei Nacht“ mit „TOP-Event“ ausgezeichnet.

2017 erfolgt die größte Erweiterung seit Bestehen des Allgäu Skyline Parks. Über 7 neue Attraktionen werden für spannenden Fahrspaß sorgen.

Seit 1998 wird der inhabergeführte Allgäu Skyline Park von der Familie Löwenthal geleitet.