Drei Spezialisten für den Urlaub mit Kindern und Babys

× Erweitern Familiy hotels

Die drei Kinderhotels der Tiroler Hoteliers-Familie Mayer machen den perfekten Familienurlaub möglich: das Kinderhotel Oberjoch**** in Bad Hindelang (Deutschland) sowie die beiden Leading Family Hotels & Resorts Alpenrose****S in Lermoos und Dachsteinkönig****S in Gosau (Österreich). Höchste Qualität in allen Bereichen und abwechslungsreiche Freizeitangebote stehen bei den Familienhotels, die ausschließlich Familien mit Kindern beherbergen, an erster Stelle.

Luxus für Eltern und Kinder

Die Hotels überzeugen mit einer Infrastruktur der Superlative: ein 2.000 m² großer Indoorspielbereich, ein Kino & Theater, eine Gokartbahn, ein Turnsaal, eine Reifen-Wasserrutsche, ein Indoor- und ein Outdoorpool, ein Kinderhallenbad, ein SPA und ein Outdoor-Spielpark gehören neben der Baby- und Kinderbetreuung an 90 Stunden pro Woche durch 20 MitarbeiterInnen zum Standard. Im Kinderhotel Oberjoch sorgen zusätzlich eine Indoor-Eislaufbahn und Minizoo für Begeisterung bei den kleinen Gästen. Das Leading Family Hotel & Resort Alpenrose punktet mit einer Riesenrutsche über fünf Etagen und einem Abenteuer-Spielplatz, der selbst ältere Harry-Potter-Fans ins Staunen versetzt. Im Dachsteinkönig sorgen die Streichel-Tiere, deren Stall nur durch eine Glaswand von der Hotellobby getrennt ist, für leuchtende Kinderaugen.

Beste Bedingungen für aktive Ferien

Damit der Urlaub nicht gleichzeitig zum kleinen Umzug wird, ist alles, was die Kleinsten zum glücklich Sein brauchen, in den Hotels vorhanden – ganz ohne Aufpreis. Nur 200 Meter vom Hoteleingang entfernt bringen die Bergbahnen große und kleine Urlauber in die Wandergebiete. Tipp: Im Kinderhotel Oberjoch sind die Bergbahnfahrten im Sommer sowie die Skipässe im Winter absolut kostenlos!