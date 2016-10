Herbstferien und Saisonabschluss im Playmobil-FunPark

× Erweitern Laternenumzug im Playmobil FunPark

Eine aufregende und erfolgreiche Parksaison 2016 neigt sich dem Ende. Zum krönenden Abschluss können sich alle Gäste in den Herbstferien noch einmal auf viele tolle Mitmachaktionen im PLAYMOBIL-FunPark freuen.

Am 31. Oktober zieht die Halloween-Magie auch die Besucher des FunParks in den Bann. Zauberer Jalin Alfar verzaubert die Besucher bei seiner Zaubershow „Das Kabinett des Jalin Alfar“ und zeigt zudem spannende Zaubertricks auf der Bühne. Eine magische FunPark-Rallye sowie das große FunPark-Duell sorgen zudem für ausreichend Spaß und Action!

Während der bayerischen Herbstferien, in der Woche vom 2. bis 6. November, bietet das Aktionsteam ein täglich wechselndes Mitmachprogramm auf der großen Aktionsbühne im HOB-Center an. Ob Kindertänze, Abenteuerreise oder Minidisco, mit dem Aktionsprogramm im HOB-Center kommt in den Ferien sicherlich keine Langeweile auf! Bei verschiedenen Bastelaktionen können die Kinder zudem tolle Herbstdeko gestalten.

Am 6. November endet die Freiluftsaison mit einem magischen Saisonabschluss. Der Zauberer Jalin Alfar ist nochmals im FunPark zu Gast und nimmt die Gäste mit auf eine Reise in „Die zauberhafte Welt des Jalin Alfar“. Ein gemeinsamer Lichterzug durch den Park mit selbst gebastelten Laternen beendet die Parksaison 2016.

NEU 2016: In diesem Winter hat das HOB-Center wieder täglich geöffnet! Ab dem 26. November können Familien täglich tolle Spielstunden im großen Indoor-Gebäude des FunParks erleben. Bis einschließlich 5. März 2017 stehen die große Spielstadt und der überdachte Klettergarten zum Spielen, Bewegen und Erleben zur Verfügung. In dieser einzigartigen Atmosphäre können sich Kinder auch bei winterlichen Temperaturen richtig austoben und zahlreiche PLAYMOBIL-Spielwelten entdecken.

Mammis aufgepasst! Am Vormittag wartet ein extra Kleinkindbereich für Kinder unter drei Jahren. Im Bällebad oder auf den weichen Riesen-Bausteinen macht das Toben auch den Kleinsten richtig Spaß!

>> Bis zum 24.10. verlost MORITZ 3x2 Eintrittskarten für den Paymobil-FunPark