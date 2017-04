Kinderfreundliches Stuttgart - Maßnahmen und Ziele bis 2020

× Erweitern Bild: Fotolia, JackF

Stuttgart will sich in den nächsten Jahren noch mehr um die Belange seiner jüngsten Bewohner kümmern. Ein umfangreicher Maßnahmenplan soll die Lebensqualität in den verschiedensten Bereichen verbessern.

Mit einem umfangreichen Konzept will die Stadt Stuttgart in den nächsten Jahren vor allem für die jüngsten Bewohner noch attraktiver werden. Für die Lebensqualität von Kindern sind oftmals ganz andere Kriterien auschlaggebend als für die Erwachsenen. In Zusammenarbeit mit Pädagogen, Eltern und auch Kindern sind dabei die verschiedensten Bereiche analysiert und entsprechende Handlungsempfehlungen erarbeitet worden.

Bereits 2015 wurde das umfangreiche Maßnahmenpapier vom Gemeinderat abgesegnet. Neben unterschiedlichen Eingriffen und Änderungen zur Steigerung der Lebensqualität soll vor allem auch das Image von Kindern verbessert werden. Als wichtiger Teil der Bevölkerung gilt ihnen eine Besondere Aufmerksamkeit beim Zusammenleben in der Stadt. Handlungsbedarf gibt es dabei genug. Wir werfen einen Blick auf den bisherigen Stand der Entwicklungen.

Ganz besondere Bürgerbeteiligung

Erarbeitet wurde das gesamte Konzept in enger Zusammenarbeit mit den Bürgern selbst. Das Projektportal „Stuttgart Meine Stadt“ diente dabei als zentrale Austauschplattform. Auf der Internetseite kann sich die Bevölkerung immer wieder über aktuelle Vorhaben informieren, die im Rahmen von Beteiligungsprojekten umgesetzt werden sollen. Als Experten waren bei der Ausarbeitung der Maßnahmen und Ziele für das kinderfreundliche Stuttgart natürlich in besonderem Umfang auch die jüngsten Bewohner der Stadt mit einbezogen. Sie waren neben Vertretern von verschiedenen Einrichtungen oder Vereinen ebenso wichtige Ansprechpartner beim Erkennen von Problemstellen und Defiziten. Neu im Gegensatz zu anderen Konzepten mit Bürgerbeteiligung ist, dass die Kinder auch in den weiteren Schritten umfassend berücksichtigt wurden. So soll beispielsweise auch eine eigene kindgerechte Version des geplanten Programms die einzelnen Punkte für die jüngsten leichter begreifbar machen. Seit einigen Jahren gibt es für verschiedene Vorhaben in Stuttgart ein eigenes Beteiligungsportal für Kinder. Neben der Installation eines Kinderbeirates für das „Junge Schloss“ wurden hier bereits verschiedene stadtplanerische Projekte umgesetzt und dokumentiert.

Kinder aus der Sicht des Gesetzgebers

Dass Kindern so viel Mitspracherecht zugebilligt wird ist immer noch eine Seltenheit. Obwohl auch ihnen das Recht auf Meinungsäußerung, Information und Gehör zusteht, wird ihre Sichtweise in verschiedenen Bereichen häufig nicht ausreichend beachtet. Bei den Workshops und Gesprächen zur Entwicklung des Konzepts wurden die Bedürfnisse der Kinder nach Sicherheit ernst genommen.

Kinder gelten zudem in Deutschland oftmals als Belastung. Es ist als Familie schwieriger, Wohnraum zu finden und auch steuerlich stehen die Entlastungen nicht im Verhältnis zu den Ausgaben, die ein Kinderleben so mit sich bringt. Entsteht durch Kinder ein Schaden, beispielweise eine zerbrochene Fensterscheibe beim Ballspielen, zahlt in der Regel nicht einmal die Haftpflichtversicherung. Per Gesetz gelten Kinder als deliktunfähig. Die sogenannte „Unschuldsvermutung“ bei Personen unter sieben Jahren sorgt so oftmals dafür, dass Eltern dann trotz Versicherung einen Schaden selbst übernehmen müssen.

Viele entscheiden sich heute gegen eigenen Nachwuchs. Die Stadt Stuttgart will mit ihrem Maßnahmenplan dazu beitragen, Eltern und Kindern ein attraktives Umfeld zu schaffen, um langfristig auch wieder eine höhere Geburtenrate zu erzielen.

× Erweitern Bild: Fotolia, photophonie

Umfangreicher Handlungsbedarf

Zu Beginn des Vorhabens im Jahr 2015 lebten in Stuttgart rund 32.000 Kinder unter sechs Jahren und nochmals knapp 58.000 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und siebzehn Jahren. Somit machte diese Altersgruppe etwa 15 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Damit sich die Stadt in Zukunft als attraktiven Wohnraum präsentieren kann, spielt die Kinderfreundlichkeit heute eine wichtige Rolle.Im Rahmen verschiedener Workshops und der „Zukunftswerkstatt“ im Rathaus haben insgesamt über 600 Kinder am Konzept mitgewirkt. Ihre Rückmeldung über den Status Quo und Einschätzungen zu verschiedenen Brennpunkten haben ganz neue Handlungsfelder ergeben. Das Konzept wurde in folgende Aufgabenbereiche aufgeteilt:

• Sicherheit und Sauberkeit

• Umwelt und Natur

• Gesundheit, Sport, Bewegung und Ernährung

• Stadtraum und Spielflächen

• Armut, Teilhabe und Chancengleichheit

• Verkehr und Mobilität

• Kinderbeteiligung

• Schule, Kita und offene Einrichtungen

• Kultur

Sicherheit und Sauberkeit

Neben geeigneten Orten zum Spielen waren den Kindern bei allen Punkten vor allem die Sicherheit und Sauberkeit sehr wichtig. Sie wünschten sich beispielsweise Kurse zur Selbstbehauptung oder auch eine sichtbare Präsenz der Polizei.Wichtig war den Kindern bei der Befragung, dass Spielplätze und Straßen nicht verdreckt sind und sie sich auch alleine sicher in den Straßen bewegen können. Die Aktion „Gute Fee“ soll den Kindern außerdem im gesamten Stadtgebiet Anlaufstellen schaffen, an die sie sich in verschiedenen Situationen wenden können. Im Rahmen von Stadtteilrundgängen können mit den Kleinen unsichere Orte ausgemacht und hier nach Alternativen gesucht oder Verbesserung geschaffen werden. Die Partner des „Gute Fee“ Projektes sind dazu angehalten, auch beim Thema Sauberkeit selbst aktiv zu werden.

Umwelt und Natur

Um grundsätzlich die hohe Feinstaub-Belastung in den Griff zu bekommen, wurden bisher oftmals die inneren Bezirke für Diesel-Fahrzeuge gesperrt. Eine Mooswand entlang der B14 soll künftig für bessere Luft sorgen. Anfang März startete ein Versuchsprojekt, mit verstärkter Straßenreinigung ebenfalls gegen die Schadstoffbelastung vorzugehen. Den Kindern ist sehr wichtig, dass Grünflächen und Plätze zum Spielen im öffentlichen Raum sauber sind.

Gesundheit, Sport, Bewegung und Ernährung

Insgesamt wurde das Sport- und Vereinsangebot in der Stadt als positiv bewertet. In manchen Fällen stehen in gut erreichbarer Nähe nur unzureichende Möglichkeiten zum Spielen im öffentlichen Raum zur Verfügung. Zudem wurde teilweise auch die Lärmbelastung durch Verkehrslärm als störend empfunden.In der Zukunft spielt auch das Verpflegungsangebot in Schulen, Kindergärten oder Ganztageseinrichtungen eine zunehmend wichtigere Rolle. Hier ist es notwendig, verbindliche Qualitätsstandards bei Mensa- und Kantinenessen durchzusetzen. Zudem müssen noch mehr niedrigschwellige Angebote für Familien in schwierigen Lebenssituationen geschaffen werden, um auch diesen Kindern den Zugang zu einer gesunden Ernährung zu ermöglichen.

Neben den Angeboten zur Bewegung ist es notwendig, dass diese regelmäßig sauber gehalten werden und auch sicher erreicht werden können. Inklusion und Barrierefreiheit sind hier nicht immer berücksichtigt.Die Kinder bemängelten im Stadtraum vor allem, dass sie sich im Umfeld von Baustellen oft nicht sicher fühlten. Hier will die Stadt zukünftig auf bessere Beschilderung und leicht nachvollziehbare Umleitungen achten.

Armut, Teilhabe und Chancengleichheit

Kinder tun sich beim Thema Integration meist leichter als Erwachsene. Verschiedene Angebote müssen verstärkt auf veränderte Anforderungen durch sprachliche und kulturelle Hürden angepasst werden.

Das Netzwerk „Stuttgarter Paten für Bildung und Zukunft“ soll hier beispielsweise dabei helfen, Kindern aus sozial schwachem Umfeld eine bessere Förderung zu bieten. Die Möglichkeiten eines ermäßigten oder kostenfreien Zugangs zu verschiedenen Einrichtungen und Freizeitangeboten durch die Bonuscard sollen erweitert und ausgebaut werden.

× Erweitern Foto: Fotolia, Robert Kneschke

Verkehr und Mobilität

Handlungsbedarf besteht hier vor allem im Bereich des Radfahrens. Im Rahmen des Projekts „Radwegschulpläne“ wird hier derzeit an einem umfassenden digitalen Angebot gearbeitet (webGISTool). Es hilft dabei, sichere Wege zu planen.Längere Grünphasen an Fußgängerampeln sollen ebenfalls für mehr Sicherheit sorgen. Die besonderen Bedürfnisse und Sichtweisen der Kleinsten sollen in Zukunft auch bei planerischen Aktivitäten besser berücksichtigt werden. Ansonsten war auch für die Kinder die hohe Feinstaubbelastung in der Stadt ein Kritikpunkt.

Kinderbeteiligung

Beispielsweise bei der Planung von Spielflächen im öffentlichen Raum ist es sinnvoll, Kinder mit einzubeziehen. Einerseits kann das Angebot auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Andererseits ist dies eine gute Möglichkeit, die Jüngsten an eine demokratische Gesellschaftsstruktur heranzuführen und sie als mündige Bürger zu erziehen.Das Stuttgarter Kinderbüro will hierzu in Zukunft noch präsenter als Anlaufstelle in Erscheinung treten. Besondere Sprechzeiten für die kleinen Bürger sollen eingeführt werden. Außerdem soll verstärkt auch darauf geachtet werden, dass sich Kinder aus allen sozialen Schichten an solchen Projekten beteiligen.

Schule, Kita und offene Einrichtungen

Hier waren zunächst eher die Bedürfnisse der Eltern ein wichtiger Punkt. Ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen ist auch in Stuttgart noch nicht vorhanden. Eine Großstadtzulage für Erzieherinnen sowie Maßnahmen, die Ausbildung in diesem Bereich zu fördern soll dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenwirken.Auch hier spielt die Integration eine große Rolle. Hierfür ist es notwendig, dass die Erzieher in besonderem Maße geschult und auf die erweiterten Anforderungen vorbereitet werden. Auch hier sind zuletzt zusätzliche Angebote zur Weiterbildung geschaffen worden.

Kultur

Vor allem der Fachkräftemangel bei Erziehern und Erzieherinnen ist in Stuttgart derzeit noch ein Problem.

Auch die Schulen und anderen Einrichtungen sind hier in der Pflicht, noch mehr Mitmachangebote zu entwickeln. Bereits bestehende Paten- und Mentorenprogramme sorgen dafür, dass Kinder direkt angesprochen werden können.

× Erweitern Foto: Fotolia, Oksana Kuzmina

Fazit

Im Rahmen des Maßnahmenplanes wurden erstmals Kinder in großem Umfang am Prozess beteiligt. Sie sollen künftig noch mehr als ernstzunehmender Teil der Bevölkerung wahrgenommen werden. Mit eigenen Ansprüchen und besonderen Bedürfnissen. Gemeinde und Landesregierung sorgen so dafür, dass die Rechte der Kinder mehr Beachtung finden. Einige Punkte konnten bereits umgesetzt werden, bei anderen besteht weiterhin noch Handlungsbedarf.Mehrere Anlaufstellen sind geschaffen worden, die sich um die Belange der Kleinsten kümmern. Die Kinderbeauftragte der Stadt, Maria Haller-Kindler ist zuversichtlich, dass die einzelnen Schritte bis 2020 für umfassende Verbesserungen sorgen werden und Stuttgart als kinderfreundliche Stadt in Zukunft ein attraktives Wohnumfeld für Familien bietet.