Landesfamilienpass 2018 erhältlich

Mit der Gutscheinkarte 2018 zum Landesfamilienpass können Familien insgesamt 20 Mal zahlreiche Museen, Freizeiteinrichtungen und Schlösser kostenlos beziehungsweise zu einem ermäßigten Eintritt besuchen.

Kostenlosen Eintritt erhält man beispielsweise im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, in den Museen für Naturkunde in Karlsruhe und Stuttgart, im Schloss Heidelberg und im ZKM in Karlsruhe.

Zu einem ermäßigten Eintritt können am 13. Mai oder am 9. September der Erlebnispark Tripsdrill und der Europa-Park Rust besucht werden. Zudem bieten auch die Wilhelma und das Blühende Barock während der Hauptsaison, das Ravensburger Spieleland am 21. und 22. April einen ermäßigten Eintritt gegen Vorlage eines Gutscheins an. Im Porsche-Museum in Stuttgart haben Landesfamilienpassinhaber im Januar oder November 2018 freien Eintritt.

In der näheren Umgebung von Heilbronn erhalten Familien mit dem Landesfamilienpass im Römermuseum in Güglingen freien Eintritt. Im Besucherbergwerk Bad Friedrichshall-Kochendorf ermäßigt sich die Familienkarte um fünf Euro, und in der Wildkatzenwelt Stromberg bezahlen Familien mit dem Landesfamilienpass nur 3,50 Euro Eintritt.

Die Gutscheinkarte 2018 ist unter Vorlage des alten Landesfamilienpasses bei allen Bürgerämtern der Stadt Heilbronn erhältlich. Dort werden auch neue Landesfamilienpässe ausgestellt.

Anspruch auf den Landesfamilienpass haben – unabhängig vom Einkommen - Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern, Alleinerziehende mit einem kindergeldberechtigenden Kind sowie Familien mit einem schwerbehinderten Kind. Familien, die Leistungen nach dem SGB II oder Asylbewerberleistungsgesetz erhalten oder kinderzuschlagsberechtigt sind, haben schon mit einem Kind Anspruch.

Genaue Informationen zu den Vergünstigungsmöglichkeiten können der Gutscheinkarte entnommen werden und im Internet auf der Homepage des Sozialministeriums abgerufen werden unter www.sozialministerium-bw.de, „Soziales“, „Familien“, „Leistungen“, „Landesfamilienpass“.