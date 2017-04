Saisonstart ein voller Erfolg mit 70% Zuwachs im Vergleich zu 2016

× Erweitern Holiday Park

Der neue Themenbereich „The Beach“ sei ein voller Erfolg und habe jetzt schon seine Wirkung auf die Besucherzahlen, so Coen Van der Tas, Park Manager des Holiday Parks. Der Park habe in den Osterferien 70% mehr Besucher begrüßen dürfen, verglichen mit 2016. „Wir sind froh, so viele Besucher empfangen zu haben und vertrauen darauf, dass die Saison 2017 weiterhin gut verläuft“.

Die jetzige Saison bietet nicht nur Action Fans eine tolle Zeit. Europas einzige professionelle Wasserski-Stuntshow feiert dieses Jahr ihr 35-Jähriges Jubiläum. Für die täglich stattfindende Show, hat sich der Park eine besondere Kombination aus spektakulären Stunts, Humor und einigen Überraschungen ausgedacht. Coen Van der Tas ist von der neuen Show begeistert und das positive Feedback der Besucher zeigt, dass sowohl Groß als auch Klein bei der Wasserski-Stuntshow mitfiebern. In der Show wird „The Beach“ thematisiert und bekannte Persönlichkeiten aus Hollywood statten dem Park einen Besuch ab. Die Show verspricht spektakuläre Stunts und Spaß pur!

Natürlich gibt es auch dieses Jahr auch wieder mitreißende Events. Angefangen bei Majas Frühlingsfest (15.-18. Juni), über die Summernights (immer samstags, vom 08.Juli-12.August) bis zu den Halloween Fright Nights (immer samstags von 14.-28. Oktober und 31. Oktober) ist sicherlich für jeden was dabei.