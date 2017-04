Saisonstart im Allgäu Skyline Park

× Erweitern © Allgäu Skyline Park Sky Wheel

Am Samstag, 01. April, startet der Allgäu Skyline Park seine Saison 2017. Die Saison wird mit dem traditionellen „Tag der Nachbarschaft“ eröffnet. Hierzu lädt der Allgäu Skyline Park alle Einwohner der umliegenden Gemeinden (10 km im Umkreis) zu einem vergünstigten Eintrittspreis von 15,00 Euro in den Park ein.

Fünf der sieben Neuheiten werden bereits geöffnet sein. Darunter die neue Wildwasserbahn, die größte transportable Bahn ihrer Art. Unglaubliche 6 Minuten Fahrspaß durch das Bergwerk sowie ein 30 m hoher Wasserfall, lassen die Herzen aller Abenteurer höher schlagen. Für alle Schwindelfreien, gibt es den neuen Zero Gravity. Eine riesige Zentrifuge, bei der die Fahrgäste den Boden unter den Füßen verlieren. Nur durch die entstehenden Kräfte werden die Fahrgäste an die Außenwände gedrückt und bleiben an diesen regelrecht kleben.

Zudem bereits geöffnet:

Kids Spin – mit seiner 90 m Schiene und der Drehung der Gondeln, der perfekte Einsteiger-Coaster.

Sky Jump – Völlig losgelöst mit dem Bungee-Trampolin geht es nach Lust und Laune immer höher.

Kids Car – Einsteiger-Fahrgeschäft, erzeugt durch die eingebauten Luftdruckzylinder ein wunderbares Kribbeln im Bauch.

Technische Details zu Wildwasserbahn:

Fahrzeuge: 28

Fahrzeit: ca. 6 Minuten

Fahrbahnlänge: ca. 650 m

Grundfläche: ca. 40 x 60 m

Maximale Geschwindigkeit: 50 km/h

Höhe: ca. 30 m

Technische Details zu Zero Gravity:

Kapazität: 24 Stehplätze

Geschwindigkeit: ca. 28 Runden pro Minute

Grundfläche: ca. 9 x 9 m

Höhe: ca. 6 m

Hersteller: SBF VISA

Aktionstage

01. April 2017: Saisonstart und Tag der Nachbarschaft

Ostermontag, 17. April 2017: Großer Osterspaß – Gemeinsam zum Weltrekord

Samstag, 29. April und Sonntag, 30. April 2017: Einladung aller Winter-Geburtstagskinder

Sonntag, 14. Mai 2017: Muttertags-Aktion „Danke Mama!“

Donnerstag, 25. Mai 2017, Christi Himmelfahrt: Boarische-Buam-Spiele an Vatertag

Donnerstag, 15. Juni 2017: Familienfestival – Mega Spiel, Spaß, Sport und Musik

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: Samstag, 24. Juni 2017.

Samstag, 8. Juli 2017: Erstes Allgäu-Open-Air im Allgäu Skyline Park

Sonntag, 23. Juli 2017: Cooles Summer Opening mit Radio Fantasy

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist Sonntag, 30. Juli.

Montag, 14. August 2017: Nachtevent „Skyline Park bei Nacht“- Welcome to the 90ies

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: Samstag, 19. August 2017.

Samstag, 16. September und Sonntag, 17. September 2017: Schultütenfest mit Akkordeonjugendtag

Samstag, 28. Oktober bis Dienstag, 02. November 2017: Happy Halloween

Sommerferienprogramm

Samstag, 29. Juli bis Montag, 27. August 2017:

Stunt, Magie, Comedy - Das ultimative Sommerferienprogramm

Öffnungszeiten Saison 2017

01. April bis 05. November 2017 von 09.00 bis 18.00 Uhr ( Öffnungszeiten und Ruhetage tagesaktuell auf www.skylinepark.de)