Schwimmen lernen in der Therme Erding

Temperaturen um die 30 Grad, strahlender Sonnenschein und ein lauer Sommerwind – gerade in den letzten Tagen hat sich der Sommer von seiner besten Seite gezeigt. Klar, dass es da viele Familien ans Wasser zieht.

Die Badesaison läuft bereits auf Hochtouren, doch viele Kinder und Erwachsene können gar nicht oder nicht sicher schwimmen. Für Eltern ist es selbstverständlich ihren Kindern von klein auf das Laufen und Sprechen beizubringen, wer denkt da schon ans sichere Bewegen im Wasser? Doch je früher man beginnt, desto entspannter gestaltet sich der Umgang mit dem nassen Element.

Baby Kurse legen den Grundstein für Vertrautheit mit dem Wasser

In den Schwimmkursen der Thermenwelt können bereits Babys im Alter von 4 bis 12 Monaten unter professioneller Anleitung erste spielerische Erfahrungen im wohl temperierten Thermalwasser und bei warmer Umgebungsluft sammeln. Die Eltern erhalten wertvolle Tipps für mehr Sicherheit mit ihrem Kind im Wasser und gleichzeitig wird das gegenseitige Vertrauen u.a. beim abschließenden „Sauna-Kuscheln“ gestärkt.

Bambini Kurse vermitteln Spaß und Körpergefühl

Kleinkinder im Alter von 1 bis 3 Jahren können mit ihren Eltern im Bambini Kurs spielerisch die selbstständige Fortbewegung im flachen Wasser üben und damit zunehmend Sicherheit erlangen. Plantschen, Springen und gezielte Balance-Übungen fördern Koordination und Gleichgewichtssinn. Gemeinsam mit Gleichaltrigen werden feinmotorische Fähigkeiten geschult und nach und nach erste Schwimmbewegungen eingeleitet.

Kinder Kurse zeigen, dass Schwimmen lernen kinderleicht ist

Spiel und Spaß stehen im Vordergrund, wenn Kinder zum Schwimmer werden und als Belohnung nach 25 Metern ganz wie „die Großen“ einen Fruchtcocktail an der Poolbar genießen. In der Kulisse des Urlaubsparadieses fühlt sich das Erlernen von Arm-Bein-Koordination sowie das Training von Kraft und Ausdauer für die Kinder gleich viel entspannter an. Und während die kleinen Wassermänner und Badenixen ganz in ihrem Element sind, können sich Mama und Papa sogar eine kurze Auszeit in der Thermenwelt gönnen. Wenn am Ende des Kurses die 4 bis 7-Jährigen stolz mit ersten selbstständigen Schwimmzügen durchs Thermenbecken gleiten, wird bewusst, wie wichtig es ist, frühzeitig einen vertrauten Umgang mit dem Wasser zu vermitteln.

Tipp: Schnuppertauchkurs für Kinder am 15. Juli 2017

Tauchpiraten aufgepasst! In einem dreistündigen Schnuppertauchkurs mit den Devil Divers Tauchschulen haben kleine Seeräuber die Möglichkeit mal abzutauchen. Nach einer theoretischen Einweisung heißt es ab ins warme Nass! Getreu dem Motto „Piraten ahoi“ entdecken Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren das Element Wasser ganz neu – schließlich können sie plötzlich unter Wasser atmen! Es gilt die geheimnisvolle Unterwasserwelt des Urlaubsparadieses zu erforschen, verborgene Schätze aufzuspüren und echte Piratenabenteuer zu erleben. Zur Erinnerung erhalten alle Teilnehmer ein Unterwasser- und ein Gruppenfoto.

Vom neugierigen Plantschen bis zum sicheren Überwasserhalten und vielleicht sogar zum Seepferdchen Abzeichen – der Therme Erding liegt es sehr am Herzen, dass Kinder spielerisch und mit Freude Schwimmen lernen.

Wer sein Kind für die Badesaison fit machen möchte, kann sich noch einen Platz im nächsten Bambini Kurs sichern. Anmeldung unter www.therme-erding.de/programm/zusatzangebote/schwimmkurse/