Spring dich glücklich“ – Europas größte Trampolinhalle

Die „Sprungbude“ definiert das Trampolinspringen neu und bringt das Känguruh-Feeling an das südlichste Ende der Schwabenmetropole. Im Weilerhau 6, in direkter Nähe zum Flughafen Stuttgart und der Landesmesse, entsteht ein einzigartiger Platz für Höhenflüge. Aufgrund der sehr umfangreichen Baumaßnahmen ist der Eröffnungstermin aktuell nicht genau festgelegt. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird dieser jedoch im kommenden Winter 2018 sein.

Auf über 8.000m² Fläche und in Räumlichkeiten bis 12 Metern Höhe wird das Thema „Trampolinpark“ neu definiert. Das bestätigt ebenfalls Oberbürgermeister Christoph Traub: „Die Sprungbude ist eine weitere Attraktion sowie ein Alleinstellungsmerkmal für Filderstadt.“

Und genau diesen Anspruch setzen sich die Betreiber zum Ziel: fliegen, federn, hüpfen und die Halle mit Leben füllen. In der größten Trampolinhalle Europas sind der Sprung-Freiheit an genialen Attraktionen keine Grenzen gesetzt. Zudem steht der Fitness-Aspekt im Vordergrund. Joggen war gestern, heute ist Sprungbude. Trampolinspringen verbrennt bis zu 1000 Kalorien pro Stunde, dreimal so viel wie das Joggen! Koordination und Balance werden verbessert, die Rumpfmuskulatur gestärkt und dabei ist es gelenkschonend. Doch das Wichtigste ist: Trampolin-Springen macht glücklich! Durch den Wechsel von Schwerelosigkeit und sanftem Druck beim Aufkommen werden jede Menge Glückshormone freigesetzt. All das können Besucher sowohl beim Einzel- als auch beim Gruppensprung erleben. Viele verschiedene, zum Teil völlig neue Attraktionen und Angebote werden in der Halle geboten sein.

Martin Hesse, der mit weiteren Gesellschaftern die Sprungbude betreibt: „Es ist großartig, dass wir die ehemalige Tennis-Grand-Prix-Halle in Filderstadt wieder mit Sport, Action und besonderen Attraktionen beleben dürfen. Wenn man aktuell in der leeren Halle steht, kann man sich bildlich vorstellen wie große Tennisturniere sportbegeisterte Besucher in ihren Bann zogen. Wir können es kaum erwarten, in dieser einzigartigen Location, unsere Sprungbude zu eröffnen.“

Dass die Inhaber ihr Handwerk verstehen, beweisen sie mit ihren Standorten in Bad Canstatt und Heidelberg. Seit März 2016 bietet die Sprungbude Bad Canstatt, mit einer Grundfläche von 1700m2 und mehr als 80 Trampolinen, genug Platz für ausgelassene Freudensprünge. Heidelberg stellt mit 1500m2 reiner Trampolinfläche und einer Gesamtfläche von 2300m2, ab dem 24. März 2018, Platz für einzigartige Höhenflüge bereit.