Tigerente, Esel und viele glückliche Kinder

Wenn der Tigerenten Club im Wertwiesenpark eine Party gibt muss KIND dabei sein. Deshalb wuselten beim 61. Kinderfest im Heilbronner Wertwiesenpark am Samstag, 8. Juli viele Hunderte kleine und größere Kinder von einer Attraktion zur nächsten. Schließlich war der SWR-Tigerenten-Club nur einer von insgesamt rund 50 Programmpunkten.

Es war ein heißer Tag im Heilbronner Wertwiesenpark. Freibadwetter eigentlich, aber das Programm des Kinderfests lockte dennoch Scharen in den Park. „Die Wasserspritzspiele der Feuerwehr waren vielen Kindern eine willkommene Abwechslung“, berichtet Projektleiter Alexander Ghassemi von der Heilbronn Marketing GmbH nach dem Fest. Die Besucher seien mit den Temperaturen gut klargekommen. Laut DRK habe es keine hitzebedingten Einsätze gegeben.

Die 7-jährige Sukeyna stand am Mittag zwischen den riesigen Musikinstrumenten von Etienne Favre, neben dem Tigerenten Club eine der großen Neuheiten in diesem Jahr. Vorsichtig schlug sie mit dem großen Schläger auf etwas, das aussieht wie eine umgedrehte Bratpfanne, die an Schnüren befestigt in einem Holzrahmen hängt. „Die Instrumente sind meine Lieblingsstation“, so die Heilbronnerin. Ihrem Bruder Eymen (5) hatte es hingegen ein weißer, absolut nicht störrischer Esel angetan.

Eher etwas für wilde Kerle war das Spiel Jugger, ein modernes Mannschaftsspiel, das Aspekte von Ringen und Fechten verbindet. Mit gepolsterten Stangen wird hier scheinbar heftig gekämpft. „Es handelt sich aber um ein Anti-Aggression-Training“, versicherte die Betreuerin am Stand des Bunds der Deutschen katholischen Jugend.

Rund 50 Attraktionen

In Zusammenarbeit mit den Grundschulen wurden 10 Spielstationen angeboten. Auch die Wertwiesen-Rallye stand wieder auf dem Programm. Zusätzlich gab es rund 50 Institutionen, die an Ständen und Stationen tolle Spiele und Abenteuer anboten.