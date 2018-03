Tripsdrill: Hoch hinaus in die neue Saison

× Erweitern Foto: Tripsdrill Tripsdrill

Der Erlebnispark Tripsdrill bei Stuttgart bietet auch in diesem Frühling wieder Abwechslung pur mit über 100 originellen Attraktionen für die ganze Familie – ob rasante Achterbahnen, gemütliche Familien-Attraktionen oder spannende Abenteuer. Pünktlich zum Saisonstart wurde der im Fachwerkstil der Altstadt von Ulm gestaltete Themenbereich rund um den neuen „Höhenflug“ eröffnet.

Grenzenloser Spaß in Europas Nummer 1

Seit dem 24. März ist im Erlebnispark Tripsdrill bei Stuttgart wieder grenzenloser Spaß für Jung und Alt mit über 100 originellen Attraktionen angesagt: Die Katapult-Achterbahn „Karacho“, die in 1,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und die Holzachterbahn „Mammut“ sorgen für den Rausch der Geschwindigkeit. Die Kleinsten können sich im Indoor-Spielebereich „Gaudi-Viertel“ selbst bei Wind und Wetter spielerisch austoben. Zum Start in die neue Saison wurde der Themenbereich rund um die neue Attraktion „Höhenflug“ fertiggestellt: Originalgetreue Flug-Modelle geben einen Rückblick in die Zeit der Flugversuche des Schneiders von Ulm. In einem Drehtunnel kann man nachempfinden, wie der Schneider im Jahr 1811 mit seinem selbstgebauten Fluggerät in die Donau stürzte. Der Höhenflug selbst bietet turbulenten Flug-Spaß in rund 20 Metern Höhe.

Aufgrund seiner Vielfalt und einzigartigen Thematisierung konnte sich Tripsdrill zum dritten Mal in Folge beim European Star Award als Europas bester Erlebnispark (unter 1 Mio Besucher) behaupten – und ist damit ein wahrer „Europameister“.

Naturerlebnis im Frühlingswald

Im Eintritt für den Erlebnispark ist außerdem das zugehörige Wildparadies enthalten. Der 47 Hektar große Wildpark ist 365 Tage im Jahr geöffnet und beherbergt rund 40 Tierarten. Zutrauliche Hirsche lassen sich in begehbaren Freigehegen aus der Hand füttern und oft sogar streicheln. Seit Saisonstart finden die Fütterung von Wolf, Bär, Luchs & Co. (14.30 Uhr) sowie die Greifvogel-Flugschau (11.30 Uhr & 15.30 Uhr) wieder täglich, außer freitags, statt.

Auf zur Ostereier-Suche in Tripsdrill

Mit der "Bunten Ostereierei" erwartet die kleinen Besucher vom 29. März bis 8. April ein Ostereier-Suchspiel im geschmückten Erlebnispark. Farbenfrohe Schmetterlinge in den Bäumen und ein Osterbrunnen verbreiten fröhliche Stimmung. Natürlich gibt es dabei auch dieses Jahr wieder tolle Preise zu gewinnen.