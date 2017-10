Urlaub mit dem Nachwuchs – so gelingt er!

× Erweitern Foto: fotolia.de © Syda Productions #173083773 Familienurlaub am Lagerfeuer

Spätestens bei der Gründung einer Familie verändert sich das ganze Leben der Eltern. Durch diese drastische Änderung kommt man sich manchmal ein wenig hilflos vor. Denn Urlaub vom Kind gibt es in aller Regel nicht – Urlaub mit Kind aber sehr wohl.

Gerade am Anfang ist man sich dabei oft gar nicht darüber bewusst, was es dabei alles zu beachten gibt. Aus diesem Grunde hilft dieser Artikel mit guten Tipps, sodass Nachwuchs und Eltern beide ihre Auszeit voll und ganz genießen können, die zu jeder Jahreszeit und für jede Urlaubsart gelten.

Ab wann kann ich mit Kindern in den Urlaub?

Eine schwierige Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, ab welchem Alter man mit dem Kind in den Urlaub gehen kann. Nun, dafür gibt es eigentlich keine pauschale Antwort. Denn es gibt viele Faktoren, von denen die Antwort abhängt, so zum Beispiel die Frage, wie schnell sich das Kind entwickelt. Denn während manche Kinder schon mit einem Jahr die Eindrücke auf einer Reise und das Reisen selbst ganz gut wegstecken, brauchen andere wesentlich länger. Eine gute Grundlage, um zu entscheiden, ob das Kind so weit ist, ist die Beobachtung, wie es sich bei Kurzstrecken mit dem Auto verhält. Hat es kein Problem damit, auch beim Einkaufen mal ruhig zu sein oder länger weg von Zuhause, kann die Urlaubsplanung natürlich losgehen.

Das Urlaubsziel spielt beim Entscheiden im Optimalfall natürlich auch eine Rolle. Mal eben nach Australien zu fliegen und somit eine der längsten Flugstrecken überhaupt auf sich zu nehmen, fällt besonders mit Kleinkindern natürlich aus. Hier sollte man sowohl auf die potenziellen Mitreisenden, auf das Kind und auch auf die eigenen Nerven Rücksicht nehmen. Für halbe Weltreisen sind Kleinstkinder einfach nicht geeignet, und obwohl man auf Flughäfen und Flugzeugen immer wieder sieht, dass Eltern den Versuch wagen, ist es nicht zu empfehlen. Besser und klüger ist es, mit Urlauben in der Region oder zumindest im Land zu starten. Warum nicht zum Beispiel mit dem Ausflug in den Schwarzwald beginnen? Anschließend kann man ja jährlich oder in anderen, selbstgewählten und größeren Zeitabständen immer ein paar Kilometer mehr einplanen, bis man zum Beispiel an die deutsche Nord- oder Ostsee fährt. Stehen dann Flugreisen an, sollte man zumindest, wenn das Kind noch im Babyalter ist, auf jeden Fall einige Tipps berücksichtigen.

Die Auswahl des Urlaubsziels

So früh wie möglich sollte man sein Kind beziehungsweise seine Kinder in die Urlaubsplanung mit einbeziehen. Denn nur so kann man sicherstellen, dass sie auch einen realistischen Umgang mit Urlauben entwickeln. Denn Urlaub ist kein reines Wunschkonzert, sondern hängt beispielsweise auch vom Zeitkontingent der Eltern und ihren finanziellen Möglichkeiten ab. Natürlich können gerade kleinere Kinder kaum sinnvoll dazu Stellung nehmen – aber durch die Einbeziehung ist es ihnen möglich, bei Zeiten zu lernen, wie wichtig solche Faktoren sind.

Und nicht nur das: Schon früh sollte man herausfinden, welche Interessen die Kinder haben – und die mit in die Wahl des Zielortes einbinden. Natürlich sollte man sich nicht nur danach richten, aber eventuell eine Kompromisslösung finden. Ist das Kind zum Beispiel sehr gern am Strand, den Eltern aber ein kulturell-historischer Aspekt für das Wunschziel sehr wichtig, ist beispielsweise Griechenland sicher die bessere Entscheidung als Italien.

Bei der Wahl des Zieles ist das Alter der Kinder ganz wichtig – während besonders für kleinere und kleinste Kinder besonders familienfreundliche Destinationen die erste Wahl sind, sind besonders für Teenager Städtereisen ohne Probleme möglich und liegen sich auch mehr in deren Interessengebiet. Im Detail sollte man hier recherchieren, denn während manche Städte sich auch für die Kleineren eignen, gibt es in anderen kaum Freizeitmöglichkeiten für sie. Gerade dann, wenn sich die Kinder langweilen, wird der Urlaub auch für die Eltern wirklich anstrengend! Denn natürlich möchte man seine Sprösslinge fröhlich sehen – und sie beschäftigen.

Das Packen

Für Kleinstkinder ist es natürlich noch nicht machbar, aber schon bei Zeiten sollte man die Kids nicht nur bei der Wahl des Urlaubsziels, sondern auch beim Packen einbinden. So kann man den Kindern beispielsweise einen Kinderkoffer besorgen und sie ein paar Wunschutensilien packen lassen, während man die wichtigsten Dinge noch in den eigenen Koffer packt. Je älter sie dann werden, desto mehr können sie selbst die Verantwortung für das Packen übernehmen, bis sie ihre eigene Tasche packen und mitnehmen. Dabei sollte man ihnen immer mal wieder zeigen, wie es richtig geht und ihnen gewisse Möglichkeiten zur Strukturierung zeigen. Umsetzen müssen sie diese aber selbst. Fehler gehören dabei ganz selbstverständlich zur Entwicklung und müssen auch zugelassen werden.

Kinderangebote recherchieren

Das Recherchieren von Angeboten für Kinder ist ohnehin sehr wichtig. Klar, für Teenager braucht es nicht mehr unbedingt die Animationsprogramme – in der Regel wollen die Heranwachsenden dann selbst aussuchen, womit sie ihre Zeit verbringen und dann sind Freiräume auch absolut angesagt. Aber nichtsdestotrotz ist es gerade für Kinder im einstelligen Altersbereich schön, Animationsprogramme zu haben, die zum Hotelangebot gehören. Dann ist es auch mal möglich, die Kleinem dem Spielen und Unterhaltsangebot zu überlassen und sich als Paar für ein paar Stunden zu verabschieden – denn Zeit zu zweit ist gerade bei Jungfamilien selten und kostbar.

Wer die Besuche von Museen wichtig findet und seine Kinder mitnehmen möchte, wird dort mittlerweile auch oft fündig, wenn es um lehrreich und spannend aufbereitete, spezielle Angebote für deren Altersklassen geht. Ist etwas Derartiges geboten, sind die Kinder oft und gern bereit, die Eltern zu Ausstellungen zu begleiten.

Angebote gibt es aber meistens nicht nur speziell für Kinder, sondern auch für die ganze Familie. Dabei kann man bares Geld handeln, denn manche Reiseanbieter lassen bei Pauschalreisen Kinder bis zu einem gewissen Alter umsonst mitreisen. Bei anderen wiederum fällt derlei Großzügigkeit aus – also lohnt es sich, bei der Urlaubsplanung genau hinzusehen und notfalls nachzufragen.

Verantwortungsvoll handeln

Bei aller Erholung und dem verständlichen Wunsch, in den Ferien als Eltern auch mal abschalten zu dürfen: Man sollte stets verantwortungsvoll bleiben und handeln. Wie oft passiert es, dass Kinder beim Sonnenbaden am Strand unnötige gesundheitliche Risiken erleiden, weil die Eltern über der Strandlektüre eingeschlafen sind und vergessen haben, sie adäquat auf die dauerhafte Sonneneinstrahlung vorzubereiten? Gerade Kinderhaut ist sehr empfindlich und sollte entsprechend behandelt werden. Im Ausland sollte man auch stets eine Auslandskrankenversicherung bereithalten, sodass bei einer ernstlichen Erkrankung sofort vor Ort geprüft werden kann, was den Kindern fehlt. Wie so oft ist Vorsicht hier besser als Nachsicht. Kinder brauchen trotz Küstenwache eine ständige Überwachung, wenn sie baden gehen – denn oftmals sind sie risikofreudiger als ihre kleinen Körper es ihnen eigentlich erlauben würden. So verlieren sie oft den Kampf gegen eine Strömung, wenn sie zu weit auf das offene Wasser schwimmen. Ähnliche Regeln gelten natürlich auch für den Ski-Urlaub: Auch wenn professionelle Skilehrer dabei sind: Die Verantwortung tragen die Erziehungsberechtigten, und auch hier sollte ein Schutz vor der Sonne nicht vergessen werden, da die Sonne trotz der Kälte in den Bergen durchaus stark knallen kann.

Für eine gute Urlaubsstimmung sorgen

Eine gute Urlaubsstimmung ist von größter Bedeutung, damit die Familienmitglieder sich allesamt gut erholen können und die Reise maximal genießen. Neben den optimalen Rahmenbedingungen und einer guten Planung ist zum Beispiel eine große Kompromissbereitschaft von Nöten. Denn selbst in der harmonischsten Beziehung gibt es unterschiedliche Ansichten über die Frage, was ein gelungener Urlaub ist. Dabei wird nie eine Seite zu hundert Prozent befriedigt werden können. Aber meistens ist es doch möglich, sich in der Mitte zu treffen, sodass niemand unzufrieden wird.