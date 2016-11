Winterzauber im PLAYMOBIL-FunPark

× Erweitern Playmobil-FunPark im Winter

In diesem Winter hat der große Indoor-Spielbereich des PLAYMOBIL-FunParks in Zirndorf wieder täglich geöffnet und sorgt für wetterfesten Spielspaß!

Ab dem 26.11.2016 bis zum 05.03.2017 können die Besucher täglich viele schöne Spielstunden im großen HOB-Center und Klettergarten verbringen. In der riesigen Spielstadt können kleine und große Fans in die faszinierende Welt von PLAYMOBIL eintauchen und tolle Abenteuer erleben. Im überdachten Klettergarten haben Kinder auch bei winterlichen Temperaturen die Möglichkeit sich richtig auszutoben. Auf verschiedenen Klettertürmen mit Hängebrücken und Rutschen kommen kleine Klettermäxe ganz auf ihre Kosten.

Das Aktionsteam sorgt während der Winteröffnung des HOB-Centers täglich mit Spielen und Mitmachaktionen auf der großen Aktionsbühne für Action und Abwechslung. In der Advents- und Weihnachtszeit geht es in der Weihnachtsbäckerei heiß her. Alle Bastelfreunde können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und gleichzeitig etwas Gutes tun für Sternstunden e.V. Beim Science Lab, am 03. und 04.12., können die Kinder tolle Experimente ausprobieren. Zusätzlich sind während des Winterzaubers folgende Künstler zu Gast: Duo Spaßkoffer (11.12.), Märchenkiste (17.12.), Musical Company Nürnberg (18.12.) sowie Rodscha & Tom (04.01.2017).

Wer für Weihnachten noch eine Geschenkidee sucht, ist im Zeitraum von 27.11.2016 bis 08.01.2017 beim großen Fotoshooting im HOB-Center richtig. Hier kann man tolle Familienfotos vor weihnachtlicher PLAYMOBIL-Kulisse machen lassen.

Shopping-Highlight im PLAYMOBIL-FunPark-Shop: Zum Start in die Wintersaison gibt es 20% Rabatt auf die Weihnachtseinkäufe im FunPark-Shop. Bereits am „Black Friday“, den 25.11.2016, und am Eröffnungstag des Winterzaubers, Samstag 26.11.2016, finden alle Schnäppchenjäger sicherlich die richtige Geschenkidee zu Weihnachten.

Bitte beachten: Am 24./25./26. und 31.12.16 sowie am 01.01.2017 bleiben das HOB-Center, der Klettergarten und der FunPark-Shop komplett geschlossen.

Weitere Informationen zum genauen Aktionsprogramm und zu den Öffnungszeiten unter www.playmobil-funpark.de und www.facebook.com/PlaymobilFunPark