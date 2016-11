Aesthetic-Institut Öhringen: Kosmetik (fast) ohne Grenzen

× Erweitern Ästhethik Institut Öhringen

Dr. med. Annette Schaefer vom Aesthetic-Institut Öhringen ist Hautärztin und ausgebildete Kosmetikerin. Gemeinsam mit ihrem Mann, Dr. Daniel Schaefer, betreibt eine hochmoderne Hautarztpraxis. Gemeinsam bieten die Schaefers einen fließenden Übergang zwischen klassischer und medizinischer Kosmetik. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Hautanalyse und Pflegeberatung, klassische Kosmetik und Problemhaut-Behandlungen sowie effektiver Anti-Aging Kosmetik. In Kooperation mit der Hautarztpraxis und der Hautlaserpraxis Drs. Schaefer werden auch diverse ästhetische Verfahren angeboten: Hierzu gehören die langandauernde Haarentfernung (Epilation), individuelle und natürliche Faltenbehandlungen, innovative Peeling- und Microneedlingverfahren, Beratung zu verstärktem Schwitzen, effektive Möglichkeiten bei Hauterschlaffung und Narben, sowie das Entfernen von Pigmentflecken und roten Äderchen. Das Institut bietet zusammengefasst neben den klassischen kosmetischen Behandlungen auch Verfahren an, für die spezielle Kenntnisse eines Arztes gefordert sind.

Neueste Methoden

Auf Seminaren und Fortbildungen informieren sich Dr. Annette Schaefer über die neuesten Behandlungsmöglichkeiten, um ihren Patienten immer die wirkungsvollsten Methoden anbieten zu können. Dies unterstreicht auch die Firmenphilosophie: »Auf höchstem Niveau arbeiten«.

Dank der Kombination aus klassischer und medizinischer Kosmetik ist auch in Problemfälle, wie bei Narben, Akne oder Neurodermitis ein sichtbarer Erfolg möglich. Natürlich sind auch all diejenigen, die sich einfach etwas Gutes gönnen möchten, im Aesthetic-Institut Öhringen gut aufgehoben. Die topausgebildeten Kosmetikerinnen beraten die Kundinnen in Bezug auf Wünsche und Ziele und stellen dann in Absprache ein individuelles Schönheitsprogrammzusammen, sogar ganze Wellness-Tage sind möglich. Effektive Cellulitebehandlungen, Botox- und Hyaluron-Unterspritzungen oder Fruchtsäure- und TCA-Peelings gehören genauso zum Leistungsumfang wie der Vertrieb von hochwertigen Pflegeprodukten. heg

Aesthetic-Institut Öhringen

Marktstraße 27-29, 74613 Öhringen

Fon: 07941/98777-50

www.aesthetic-institut.de