Enjoy Your Beauty – »Beauty Days« im Gerber

Gerber Beauty Days

Nach den erfolgreichen Events in den vergangenen beiden Jahren dreht sich im Gerber an zwei Tagen im Juni wieder alles um das Thema Beauty und Wellness. An den Beauty-Days, die in diesem Jahr unter dem Motto »Enjoy your Beauty« stehen, beteiligen sich unter anderem Talea Naturkosmetik mit Gesichtsmasken, Make-up Auffrischung und Steckfrisuren. Stoffideen bietet einen Nähworkshop bei dem ihr euren eigenen Kosmetikbeutel nähen könnt. Bei Scholz Haare, Cosmo und Max your Hairstyle stehen Locken machen sowie Haare glätten und Kopfmassagen auf dem Programm. Rituals bietet Handmassagen, Mußler eine Eyebrow Bar und Kiko sowie Être belle eine Make-up Auffrischung, Osiander wird mit einer Tischecke voll Büchern vertreten sein.

Beauty Days,

Freitag, 22. und Samstag, 23. Juni,

Das Gerber, Stuttgart, www.das-gerber.de