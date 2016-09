gloryfy unbreakable eyewear exklusiv bei Optik Meister GmbH in Eberbach

× Erweitern Optik Meister

Im Sport wird das Auge außergewöhnlichen und extremen Bedingungen ausgesetzt. Um stylisches Sportbrillen-Design mit größtmöglichem Schutz vor Augen- und Gesichtsverletzungen zu kombinieren, haben Wissenschaftler, Extremsportler und Designer eng zusammen gearbeitet. Das Ergebnis: gloryfy unbreakable eyewear, die man jetzt bei Optik Meister GmbH in Eberbach erhalten kann.

Der unzerbrechliche Unterschied: Dank der eigens entwickelten gloryfy g-flex® Technologie sind Gläser, Rahmen und Bügel von gloryfy unbreakable eyewear in ihrer Gesamtheit 100% unzerbrechlich und splittern nicht. Elastisch und extrem flexibel garantieren die Hightech-Komponenten sogar in Extremsituationen Unzerbrechlichkeit, minimieren das Verletzungsrisiko beim Sport und lassen mit herkömmlichen Werkstoffen bisher nicht zu realisierende Design- und Brillenkonzepte zu. Der so genannte »Selbstheilungseffekt« garantiert, dass Kratzer sich bis zu einem bestimmten Grad von selbst zurückbilden. RX optische Verglasung: Auf Wunsch sind viele Modelle mit geschliffenen Korrektions-Gläsern erhältlich. Die kompetenten Mitarbeiter der Firma Optik Meister GmbH in Eberbach beraten dazu gerne.

Optik Meister Bahnhofstraße 27, 69412 Eberbach, Fon: 06271/1515

www.gloryfy.com