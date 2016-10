Halloween Lifestyle – Wenn Verkleidung zu Kleidung wird

× Erweitern Hipster Werwolf

Längst hat sich Halloween auch hierzulande als Verkleidungsevent etabliert und ist besonders bei der jungen, partyfreudigen Zielgruppe sehr beliebt.

Während der Fokus zur Faschingszeit klar auf Straßenkarneval und Büttensitzungen liegt, hat Halloween Einzug in die Party und Club-Szene gehalten und das spiegelt sich auch in der Kostümierung wider. Hier entsteht ein individueller Look, bei dem Mode und Kostüm miteinander verschmelzen. Anders gesagt: Kleidung wird zu Verkleidung und das Kostüm wird zu Fashion!

Steht beim Karneval traditionell das Kostüm im Mittelpunkt, liegt an Halloween die Umwandlung des eigenen Party-Outfits in eine gruselige Variante mit vielen stylischen Accessoires im Trend. Cooler Nebeneffekt: Accessoires mit Totenkopf- und Skelettprints wie Handschuhe, Strumpfhosen oder Taschen, Katzenohren-Haarreifen und T-Shirts mit Gruselprints pimpen nicht nur den Halloween-Look auf, sondern eignen sich auch als Kleidungsstücke für den Alltag.

Für das perfekte Halloween-Outfit hat maskworld.com eine riesige Auswahl an Halloween-Kostümen, Accessoires und Make-up. Wer zum Beispiel schon einen (Hipster-)Vollbart hat, kann mit Holzfällerhemd, Latexohren, Wolfsklauen und Tattooärmeln zum stylischen Großstadt-Werwolf mutieren. Aber das ist nur eine der vielen Varianten für einen coolen und individuellen Horror-Look, mit dem man auch 2016 wieder die Tanzflächen der Party-Locations erobern und in Sachen Halloween-Trends vielleicht sogar neue Maßstäbe setzen kann.