Kryo Tamm: Gezielter Fettabbau durch Kryolipolyse

× Erweitern Kryo Tamm

Bei Frauen und Männern gibt es Körperpartien, an denen sich trotz intensiven Trainings und gesunder Ernährung Fettgewebe ansammelt und hartnäckig hält. Diese Problemzonen werden bei Kryo Tamm - für Mann und Frau durch ein schonendes Verfahren, die Kryolipolyse, gezielt behandelt. Bei der nicht invasiven Kryolipolyse werden die unmittelbar unter der Haut liegenden Fettzellen mit einem Vakuum-Applikator durch Wärme und Kälte so kristallisiert, dass sie über das körpereigene Lymphsystem und auf natürliche Art und Weise über den Harn ausgeschwemmt werden können. Bei Kryo Tamm finden vor der Kryolipolyse eine umfassende Beratung und eine detaillierte Anamnese statt, die alle für die Behandlung relevanten Informationen sammelt und analysiert. Die Kryolipolyse zielt nicht auf Gewichtsreduktion, sondern auf Körpermodellierung und Umfangreduzierung ab – Haut, Nerven, Blutzellen oder das umliegende Gewebe werden nicht beschädigt. Da das körpereigene Lymphsystem das Fettgewebe abbaut, ist das Ergebnis frühestens nach sechs Wochen, in der Regel nach drei bis fünf Monaten zu erkennen. tmo

Kryo Tamm – für Frau und Mann

Hauffstr. 20, 71732 Tamm

Fon: 07141/6422598

www.kryotamm.de