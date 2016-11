Laguna Verde: Auszeit vom Alltag

× Erweitern Laguna Verde

Wellness- und Kosmetikangebote in der malerischen Umgebung des Kurparks von Bad Mergentheim: Das bietet die Laguna Verde Schönheitsfarm & Day Spa. Massagefreunde können hier aus 33 Wohlfühlmassagen auswählen, von der klassischen Rückenmassage bis hin zur Klangschalen-Tiefenentspannung. Besonderes Highlight: Die sieben Köstlichkeiten! Volle 100 Minuten, Lomi-Lomi und Hot Stone inklusive. Im Angebot der Day Spa befinden sich sieben verschiedene Gesichtsbehandlungen. Neben einem vielfältigen Angebot legt die Inhaberin Susy Tholey auch Wert auf qualitativ hochwertige Kosmetika. Wer es sich einmal so richtig gut gehen lassen will, greift gleich zu einem der fünf Tages-Arrangements, die eine Kombination aufeinander abgestimmter Behandlungen beinhalten. Noch mehr Luxus bieten verschiedene mehrtägige Packages, bei denen man im Best Western Premier Parkhotel übernachtet, im gleichen Gebäude, in dem sich auch die Laguna Verde Day Spa befindet. Alle Dienstleistungen von der Gesichtspflege bis zur Luxus-Woche gibt es auch als Gutschein! heg

Laguna Verde Schönheitsfarm & Day Spa

Im Best Western Premier Parkhotel, 97980 Bad Mergentheim,

Fon: 07931/8217, www.lagunaverde.de