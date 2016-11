Medizinisch-Kosmetische Praxis: Schönheit und Wohlbefinden in bester Hand

× Erweitern Gesa Rethmeier Dermaskin Stuttgart

Seit mehr als 30 Jahren ist die Medizinisch-Kosmetische Praxis von Gesa Rethmeier in Stuttgart die beste Adresse in Sachen Schönheit und Wohlbefinden. Gesa Rethmeier behandelt Sie persönlich und ist gerne ihr Ansprechpartner bei allen Beauty- und Wellness-Fragen. Die Behandlungsschwerpunkte sind Needling, Kryotherapie und die Mesoimpuls-Therapie. Das Needling verfeinert die Hautstruktur effektiv und mildert Falten, vergrößerte Poren, Pigmentflecken und Aknenarben sichtbar. Der Needling-Methode liegt ein körpereigenes Regulativ – die Anregung der Kollagensynthese – zugrunde: Beeinträchtigte Haut repariert der Körper von selbst. Die Kryotherapie arbeitet mit Kälte, um Narben, grössere Warzen, erhabene Narbenwülste sowie Altersflecken einzufrieren. Das so behandelte Gewebe »stirbt« ab und wird abgesondert. Unter dem eingefrorenen Gewebe bildet sich dann eine neue, gesunde und narbenfreie Hautschicht. Bei der Mesoimpuls-Therapie wird zur Faltenbehebung und für eine sichtbare Hautregeneration eine Hyaluronsäure-Behandlung durchgeführt. Eine sehr gute Bindegewebsfestigung ist die Folge. tmo

