Miss Adventure Kandidatinnen tauchen ab

Hübsch aussehen und nett lächeln reicht beim härtesten Model Contest des Planeten nicht aus. 12 Bewerberinnen treffen sich am Freitag, 8.9.2017, zur Miss Adventure-Qualifikation in Sinsheim, und die findet großteils unter Wasser statt.

Wer hier bei spektakulären Unterwasser-Shootings als Meerjungfrau besteht, hat die Chance auf das Finale in Thailand und den Titel „Miss Adventure 2017“.

Modellwettbewerbe gibt es wie Sand am Meer. Oft reicht es nett auszusehen, das Essen mit Messer und Gabel zu beherrschen und mit hohen Schuhen geradeaus laufen zu können. Schon ist Frau qualifiziert für Möbelhaus-Eröffnungen oder Shoppingcenter Events.

Eine Model-Wahl der ganz anderen Art ist die Wahl zur „Miss Adventure“. Hier hängt die Latte eine Stufe tiefer. Und zwar unter der Wasseroberfläche, denn dort spielt sich ein spannender Teil des härtesten Model-Contest des Planeten ab. Hier geht es nicht um die längsten Fingernägel und die coolsten Extensions, viel mehr müssen die Bewerberinnen bei spektakulären Unterwasser-Fotoshootings und beim Freitauchen zeigen, dass Sie fit für das Finale in Thailand sind. Denn hier winken nicht nur aufregende Tauchgänge, sondern natürlich auch tolle Abenteuer mit Land und Leuten.

Nach Sri Lanka, Mauritius und Jamaika findet das nächste Finale zum sechsten Mal wieder in Thailand statt. Das Land bietet unendliche Foto-Locations und immer wieder knallharte Herausforderungen für die Finalistinnen.

Doch wer es bis dahin schaffen will, muss sich bei der Qualifikation in der Thermen & Badewelt Sinsheim erst beweisen. Das Miss Adventure-Team wird die Kandidatinnen dort auf Herz und Lunge prüfen. Aus hunderten Bewerberinnen wurden 12 ausgesucht, die sich dem Team um Veranstalter und Fotograf Martin Helmers stellen werden. Er hat seit 2005 hunderte Nixen über und unter Wasser vor der Kamera gehabt und wird die Models wieder zu Höchstleistungen anspornen.

Am Freitag werden die Beautys im Palmenparadies zu Wasser gelassen und dann bleibt mit Sicherheit kein Auge trocken. Ex-Finalistin Elisabeth wird die Mädels mit Apnoe Übungen auf Tauchtauglichkeit testen. Welche kann am längsten, welche am tiefsten und welche am weitesten? Die beiden international bekannten Unterwasserfotografen Martin Helmers und Tobias Friedrich schießen dann mal ganz andere Fotos von den Girls. Nicht nur im Bikini posieren die angehenden Abenteuerinnen vor der Unterwasserkamera, sondern auch Brautkleid, Dirndl oder andere ausgefallene Outfits sind angesagt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, damit außergewöhnliche Bilder entstehen, die so noch keins der Models bisher gemacht hat. An diesem Tag können alle Ihre bisherigen Fotoshooting-Erfahrungen vergessen und starten bei gleichen Vorraussetzungen im nassen Element.

Über Wasser müssen die Bewerberinnen vor der Kamera beim Interview Rede und Antwort stehen. Mut, Sportlichkeit und eine tolle Ausstrahlung sind hier wichtiger, als die gängigen Model-Maße und Mindestgrößen.

Am Ende des Tages wird sich zeigen, welche von ihnen die Chance auf einen der vier begehrten Finalplätze haben wird. Der Gewinnerin winken neben dem Titel „Miss Adventure 2017“ eine komplette mares Tauchausrüstung, ein Tauchschein, wertvolle Designer Bikinis und zahlreiche weitere Preise. Natürlich entstehen während der Reise einmalige Fotos in exotischer Kulisse, die das Sprungbrett für eine Karriere als Sport und Action-Model sein können. Aber das Wichtigste sind die unvergesslichen Eindrücke, während die Finalistinnen in Thailand das Abenteuer ihres Lebens bestehen.