Mister Germany Domink Bruntner Juror bei Miss Stuttgart 2018

× Erweitern Foto: Peter Newels/PEN Fotografie Mister Germany 2017 Dominik Bruntner Dominik Bruntner aus Hochdorf ( LK Esslingen) hat es 2017 zum Mister Germany geschafft. 2018 bestimmt er in der Jury zur Miss Stuttgart, wer bei der Wahl zur Miss Germany eine Runde weiter zieht.

Die Miss Germany Corporation veranstaltet am Dienstag 17. April 2018 in Kooperation mit der örtlichen Veranstalterin Sandra Vogelmann im CAVOS in Stuttgart ab 18:30 Uhr die Wahl der Miss Stuttgart.

Bewerben können sich junge Damen mit Schönheit, Intelligenz, Eleganz und Charisma die als Botschafterin Stuttgart repräsentieren möchten.

Eine prominent besetzte Jury unter anderem mit Mister Germany Dominik Bruntner sowie ein Überraschungsgast erwartet das Publikum.

Die Veranstaltung findet in drei Durchgängen statt:

Durchgang im Dirndl mit einem Kurzinterview Durchgang in Bademode Durchgang in Abendmode oder Businessmode

Danach erfolgt die Siegerehrung.

Eine Jury aus bekannten Persönlichkeiten wird die Siegerin ermitteln. In der Jury:

Dr. Christian Fitz, Schönheitschirurg, Klinik auf der Karlshöhe

Bärbel Bahnmüller, Redaktion FEINE ADRESSEN Stuttgart

Daniela Lindner, Börlind Kosmetik

Frank Stäbler, Weltmeister Ringen

Klaus Renz, Weltmeister Fallschirmspringen

Edwin Spreizer, Friseur/Stylist AKZENTE

Alegra Cole, Djane und Model

Gregor Hägele, Halbfinalist The Voice of Germany

Dominik Bruntner, Mister Germany 2017 …

Miss Stuttgart qualifiziert sich zur Miss Baden-Württemberg Wahl. Diese Siegerin wiederum nimmt an der Miss Germany Endwahl im Europa-Park in Rust teil.

Miss Stuttgart 2018 erhält als Preis unter anderem ein Wochenende im 5-Sterne Hotel Dollenberg, eine Sonnenbrille, ein Zahn-Bleaching von WHITE TO GO. Weitere Preise sind Einkaufsgutscheine, ein Hairstyling bei AKZENTE by Edwin Spreizer, Parfum aus dem Hause Mußler Beauty, Tageskarten für den EUROPA-PARK in Rust...etc..