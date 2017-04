Mode nach Maß: An den richtigen Stellen messen

× Erweitern Foto: fotolia.com © underdogstudios Auf den Weg zur Traumfigur empfiehlt es sich vorab, die Konfektionsgröße zu bestimmen.

Welche Konfektionsgröße passt optimal zu den Körpermaßen? Um das herauszufinden, muss man genau nachmessen und darf nicht schummeln. Dann sitzt die Kleidung in der entsprechenden Größe auch so, dass es nirgends kneift oder aufträgt.

Die Konfektionsgröße bestimmen – worauf ist zu achten?

Die eigene Kleidergröße feststellen ist im Grunde genommen nicht schwierig. Allerdings muss man ehrlich gegenüber sich selbst sein, denn sonst kommt es zu Problemen bei der Anprobe. Die internationalen Standardgrößen sollen den Damen und Herren dabei helfen, ohne lange Suche fündig zu werden. In Europa gilt die Norm EN 13402, die auf der Basis von Zentimetern zu den entsprechenden Kennzeichnungen der Bekleidung führt. Die Normalgrößen für Frauen beginnen meistens bei 32 oder 34 und gehen bis zu 44 oder 46. Diese orientieren sich am Hüft-, Taillen- und Brustumfang. Bei den durchschnittlichen Damengrößen liegt die Körpergröße üblicherweise zwischen 164 und 170 cm. Zudem stehen viele Bekleidungsstücke in Kurz- und Langgrößen zur Auswahl. Hier sind die Kennzeichnungen 17 bis 22 sowie 68 bis 88 gültig.Auch die Herrengrößen orientieren sich an den Durchschnittsmaßen: Die Körpergröße liegt zwischen 166 und 194 cm. Ebenso wie bei den Damen ist auch hier der Brustumfang die Basis, um beispielsweise die Hemdengröße zu berechnen. Es gibt allerdings auch Oberhemden, bei denen der Halsumfang die Grundlage für die Größenbenennung ist. Um die richtige Hosengröße zu ermitteln, braucht man einerseits die Bundweite, also den Bauchumfang, andererseits die Innenbeinlänge. Vor allem bei Jeans hat sich teilweise der US-amerikanische Messstandard durchsetzen können. Das heißt, dass nicht in cm gemessen wird, sondern in Zoll.

Wie internationale Konfektionsgrößen umgerechnet werden

Bei der Suche nach Bekleidungsstücken muss man genau hinsehen, denn die verschiedenen Standards in Europa und in den USA können ansonsten zu Schwierigkeiten führen. Das fällt nicht nur beim Kleiderkauf auf, sondern auch bei der Schuhanprobe. Im Internet stehen meistens die entsprechenden Umrechnungstabellen zur Verfügung. Diese erleichtern es den Kunden, das Größensystem, das in den USA oder in Asien gültig ist, auf den europäischen Standard zu übertragen. Mit ein paar Klicks hat man dieses Problem gelöst und weiß, welche Konfektionsgröße die richtige ist.Dass sich die Größenangaben der internationalen Hersteller unterscheiden, daran hat man sich schon seit längerer Zeit gewöhnt. Selbst innerhalb von Europa gibt es Schwankungen, die abhängig von der Marke jedoch schon auf dem Etikett angegeben sind. Spätestens beim Anprobieren merkt man, ob die Kleidung von verschiedenen Produzenten unterschiedlich ausfällt. Grundsätzlich sollen die Größenangaben jedoch sicherstellen, dass die Kleidungsstücke annähernd passen.

Welche Messungen sind für die Berechnung der Kleidergröße nötig?

Um die eigene Konfektionsgröße zu bestimmen hilft es, neben herkömmlichen Methoden auch einmal online einen Blick hineinzuwerfen. Die Leser erfahren hier mehr über die Sondermaße und über die optimale Art, die korrekte Länge zu finden. Neben dem Umfang spielt nämlich auch die Länge von Hosenbeinen, Röcken, Oberteilen und Ärmeln eine Rolle.Ein perfekt passendes Kleidungsstück ist eine gute Grundlage, um die Kleidergröße festzustellen, auch wenn das Etikett fehlt. Man legt es flach auf einen Tisch und misst die relevanten Längen aus. Auch wenn die Konfektionsgrößen zwischen den Herstellern variieren können, hilft einem diese Vorgehensweise dabei, die vermutlich richtige Größe zu finden.Bei Männern gilt meistens die Faustregel: Die Hälfte des Brustumfangs in cm ist die ideale Konfektionsgröße. Das würde bedeuten, dass ein Mann mit dem Brustumfang von 90 cm die Hemdengröße 45 hat. Bei der Berechnung der Kleidergröße von Frauen zieht man noch 6 ab: Das würde heißen, dass bei der Oberweite von 90 cm die Kleidergröße 38 oder 40 passt.

Wichtige Basiswerte für den Kauf von Kleidungsstücken

Der Brustumfang gehört zu den besonders wichtigen Maßangaben. Doch auch andere wichtige Daten sind für die Suche nach optimal passenden Kleidungsartikeln unverzichtbar. Um die diversen Abmessungen zu ermitteln, geht man folgendermaßen vor:• Der Brustumfang wird gemessen, indem man das Maßband waagerecht über der stärksten Stelle des Brustkorbs führt, unter den Achseln hindurch. Hierbei muss der Körper aufrecht gehalten werden.• Der Unterbrustumfang ist für Damen wichtig, wenn sie Dessous und BHs kaufen möchten. Er wird gemessen, indem das Maßband waagerecht direkt unter der Brust um den Körper geführt wird.• Der Bauchumfang wird in der Taille oder in Bundhöhe gemessen. In aufrechter Körperhaltung legt man das Band waagerecht um den Körper, ohne den Bauch einzuziehen. Die Taillenweite befindet sich an der schmalsten Stelle des Oberkörpers und ist für Frauen wichtig, wenn sie Röcke oder Kleider suchen. Für den Hosenkauf von Frauen und Männern wird hingegen etwas tiefer gemessen.• Der Hüftumfang befindet sich an der breitesten Stelle in Höhe des Pos.Die Tabellen zur Größenbestimmung helfen den Kunden dabei, auf der Basis der gemessenen Werte ihre Konfektionsgröße herauszufinden. Dabei ist auch die exakte Körpergröße zu berücksichtigen. Zusätzlich können einige weitere Daten wichtig sein:• Der Halsumfang wird etwas unterhalb vom Adamsapfel des Mannes gemessen.• Die Schrittlänge bezieht sich auf die Innenbeinlänge, die von Beinansatz bis zur unteren Seite des Fußes reicht. Wer diese Länge an einer Hose abmisst, kann sich an der Innenbeinnaht orientieren.• Auch die Armlänge kann sich auf die Auswahl der Kleidung auswirken. Um sie zu messen, braucht man die Hilfe einer zweiten Person. Diese misst die Länge von der Außenkante des Schulterknochens über den Ellbogen bis zum Handgelenk.• Um die Größe von Handschuhen zu ermitteln, misst man den breitesten Umfang der Hand (ohne Daumen) in Höhe der Knöchel.• Um die korrekte Schuhgröße auszumessen, zeichnet man am besten den Umriss auf einem Blatt Papier auf. Die Länge von der hintersten Stelle der Ferse bis zum vordersten Punkt des großen Zehs ergibt die Schuhgröße.

Die individuelle Mode- und Größenberatung

Nur selten hat man das Glück, Kleidung zu finden, die wie angegossen passt. Denn auch wenn die Konfektionsgröße an sich stimmt, können die Kleiderschnitte zu gewissen Problemen führen. Es geht also nicht nur um das Ausmessen, sondern auch darum, die richtige Linienführung zu finden. Frauen greifen gerne zu formender Funktionswäsche, die eventuelle Problemzonen wegzaubert. So verwandeln sich die Kurven in eine schlankere Figur.Eine Kombination aus Kleidergrößen- und Figur-Beratung gibt Aufschluss über den eigenen Figurtyp und darüber, welche Tipps bei der Auswahl eines typgerechten, attraktiven Auftritts helfen. Nicht selten kommt es vor, dass die Figur eigentlich zwei verschiedene Konfektionsgrößen braucht. Vor allem Frauen tragen beispielsweise eine Bluse in Größe 38, benötigen jedoch wegen einer kräftigeren Hüfte eine Hose in Konfektionsgröße 40.Die Ratschläge beziehen sich vorrangig darauf, welche Passformen für den jeweiligen Figurtyp infrage kommen. Durch bestimmte Schnitte lassen sich Problemzonen gekonnt kaschieren und gleichzeitig die Vorzüge betonen. Da man auch mit einer Diät gewisse Figurprobleme nicht lösen kann, ist es sinnvoll, sich mit seinem Körper anzufreunden und eine clevere Auswahl bei der Bekleidung zu treffen.

Welche Kleidung zu welchem Figurtyp passt

Abhängig vom Körperbau sorgt eine bestimmte Art sich zu kleiden, für ein selbstbewussteres Auftreten. Bei dem A-Typ mit schmalem Oberkörper und breiter Hüfte werden typischerweise auffällige Oberteile zu schlichten Hosen und Röcken bevorzugt. Dadurch liegt die Betonung auf dem Oberkörper, während Hüfte und Beine schlanker wirken. Der H-Typ mit gleich breiten Schultern und Hüften kann etwas kantig wirken. Bei Männern ist das oft gewollt, doch Frauen mit dieser Figur wählen gerne schmeichelnde Stoffe aus, die für eine feminine Optik sorgen. Durch einen Schmuckgürtel wird die gerade Kontur aufgelockert. Nadelstreifen und andere feine Musterungen können hier ebenfalls eine vorteilhafte Wirkung erzielen.Für den rundlichen O-Typ eignen sich fließende Oberteile, die die Körpermitte umspielen und schmale Hosen. Bei dem V-Typ kommen hingegen weitere Hosen und auffällige Röcke zum Einsatz, die ein Gegengewicht zu den breiten Schultern bilden. Bei Frauen ist der feminine X-Typ gewissermaßen die ideale Figur, die viel Spielraum beim Zusammenstellen der Kleidung lässt. Abhängig von der Stärke der Rundungen bieten sich taillierte Blusen und Jacken an, schmale und ausgestellte Röcke sowie Hosen mit etwas höherem Bund.

Schöne Körperproportionen

Durch die richtige Einschätzung der eigenen Proportionen und eine gute Wahl bei der Kleidergröße kann die Figur abhängig von der Kleidung etwas schlanker aussehen oder insgesamt legerer wirken. Meistens wirkt ein Outfit entspannter, wenn die Garderobe nicht zu knapp sitzt. Trotzdem sollten die Stoffe keine Falten schlagen, es sei denn, es handelt sich um fließende Kleider. Die Bekleidung in der richtigen Konfektionsgröße sieht besonders schön aus, wenn man mit sich selbst zufrieden ist und es schafft, seine Schokoladenseite zu zeigen. Hierfür braucht man ein gutes Selbstbewusstsein aber auch eine ehrliche Einschätzung. Letztendlich ist das Ausmessen und Berechnen der richtigen Konfektionsgröße nur ein kleiner Schritt auf der Suche nach der passenden Kleidung. Wichtiger sind ein gutes Körpergefühl und die vorteilhaft präsentierten Proportionen.