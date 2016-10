Mythos Hermès Tasche: Warum ist sie so beliebt?

× Erweitern Foto: istock.com/J2R Hermes Shop

Sie ist die Königin unter den Handtaschen: Die Hermès Tasche gehört zu den begehrtesten Luxusgütern der Welt. Das bestätigen auch die Umsatzzahlen aus dem aktuellen Geschäftsbericht des französischen Unternehmens. Gerade die Lederwaren erfreuen sich wachsender Beliebtheit; ihr Umsatz stieg um 16 Prozent. Doch was macht die Hermès Tasche zu einem Nonstop-Verkaufsschlager?

Die Hermès Klassiker: Namen mit Kultstatus

Die Marke Hermès steht wie keine zweite für hochwertige Luxustaschen, die man nicht online kaufen kann und für die in Luxus-Boutiquen je nach Modell die Wartezeit bis zu zwei Jahre beträgt. Kein Wunder also, dass Taschen von Hermès zu den Topsellern auf Portalen wie Rebelle.com zählen, die ausschließlich Secondhandmode von High Fashion Designern anbieten. Handtaschen-Fans geraten ins Schwärmen, wenn sie die wohlklingenden Namen der begehrten Modetrophäen hören: Konstanz, Lindy, Halzan und allen voran die Klassiker: Birkin Bag und Kelly-Bag. Die letzten beiden sind laut Hermès die Cash-Cows des Unternehmens. Wer eine dieser begehrten Stücke sein Eigen nennen will, muss mit einer langen Lieferzeit rechnen. Genug Zeit also zum Sparen – der Preis für eine echte Hermès Tasche ist nämlich ebenso unschlagbar wie ihre Beliebtheit. Vor kurzem wurde bei Christie`s eine Birkin aus weiß eingefärbtem Krokodilsleder für stolze 270.000 Euro versteigert!

Doch auch ohne exquisite Luxusdetails müssen Kunden für die Edelhandtaschen tief in die Tasche greifen. Bei 6.600 Euro geht es los. Nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob Hermès eine Warteliste führt. Sicher ist aber, dass die Boutiquen ihre Kundschaft genau begutachten – schließlich soll die Hermès Tasche ihren besonderen Kultstatus behalten.

Im Gegensatz zu anderen Edeltaschen wie von Louis Vuitton werden die beiden Kultmodelle Birkin und Kelly nicht online vertrieben. In Deutschland gibt es 12 Hermés-Boutiquen, wo Kunden ihre Wunschtasche persönlich bestellen können. Diese wird dann in bis zu 25 Stunden Handarbeit produziert, in einem der 15 französischen Lederwaren-Ateliers.

Kelly Bag: kurze Geschichte einer Stilikone

Ihr Markenzeichen ist ihre elegante Reduziertheit: Hermès entwarf die schlichte Silhouette der Kelly-Bag in den 1930er-Jahren, als die Bezeichnung „It-Bag“ noch lange nicht geboren war. Erst Grace Kelly, die Stilikone der 1950er-Jahre machte sie zum begehrten Must-Have der oberen Zehntausend, als sie die Tasche kurz nach ihrer Heirat mit dem Fürsten von Monaco im Life Magazine präsentierte.

Typisches Merkmal der trapezförmigen Tasche: Der goldene Verschluss über zwei sich kreuzenden Riemen. Der wertvolle Inhalt wird durch ein Vorhängeschloss mit passendem Etui für den Schlüssel geschützt. Kunden haben die Wahl zwischen 20 unterschiedlichen Materialien und acht Größen, von „Mini-Mini“ mit 15 Zentimetern Breite bis zu dem größten Modell mit einer Breite von 50 Zentimetern.

Nach wie vor tragen zahlreiche Stars dazu bei, die mythische Aura der Kelly-Bag am Leben zu halten. Ob Victoria Beckham oder Kate Moss – die prominenten Damen haben es gut: Sie müssen trotz ihrer Sonderwünsche nicht lange auf die Lieferung warten.