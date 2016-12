Nach dem Trubel wird gepflegt geshoppt

× Erweitern peter schmelzle Kiliansplatz Heilbronn

Nach dem weihnachtlichen Trubel kehrt allmählich wieder der Alltag ein. Bevor die Ferien endgültig vorbei sind, bietet sich in Heilbronn am Samstag, 7. Januar 2017 noch einmal die Gelegenheit, ganz gemütlich zu shoppen. Beim Nightshopping in der City haben die Heilbronner Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet.

Geldgeschenke, Gutscheine oder womöglich ein ungeliebtes Geschenk, das umgetauscht werden muss? So einen Punkt hat nach Weihnachten fast jeder auf seiner Liste stehen. Und der ein oder andere Weihnachtswunsch ist vielleicht sowieso noch unerfüllt geblieben. Also auf in die Heilbronner City zum Nightshopping.

Bevor der Alltag im neuen Jahr startet, bietet sich der letzte Samstag in den Ferien an, einen City-Tag in Heilbronn zu verbringen. Neben den Aktionen der Einzelhändler ist auf dem Kiliansplatz Winterdorf-Atmosphäre angesagt. Die Heilbronner Pfadfinder Royal Rangers sind ab 12 Uhr mit ihrer großen Pfadfinderjurte vor Ort. Angebote wie Marshmallow-Rösten, Stockbrotbacken, Schokobananen selber machen, dampfender Kinderpunsch und heiße Maronen schaffen eine gemütliche Stimmung. Die Mobile Kaffeebar bietet neben allerlei Kaffeespezialitäten auch belgische Waffeln an.

Die Heilbronner Händler fangen diese Atmosphäre mit Laternen vor Türen und Schaufenstern auf und beschenken ihre Kunden mit Leuchtballons.