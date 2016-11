Nagelkosmetik NaDreAmo: »Ausgezeichnetes« Nagelstudio

× Erweitern Nagelkosmetik Nadreamo

Nicht Hamburg, Berlin, Frankfurt oder München - nein, Kirstin Fegert mit ihrem zertifizierten Nagelstudio in Heilbronn Böckingen gewann im März 2015 den begehrten Gloria Award. Standard ist gut, Nagelkosmetik NaDreAmo ist besser. Kirstin Fegert und ihr professionelles Team bleiben nie stehen: »Es gibt immer etwas zu verbessern und regelmäßige Weiterbildungen gehören zum Pflichtprogramm. Es ist eine Kür die Kunden glücklich zu machen!«, so die Preisträgerin. Dass sie zu den Besten der Besten gehört, zeigt sich auch darin, dass sie immer wieder für Fachmessen gebucht wird und anderen Naildesignern zeigt, wie es geht und ihr fachliches Wissen weitergibt. Ebenso arbeitet sie oft Backstage für diverse Prominente. Ihr Wissen und ihre Meinung sind gefragt, so ist sie seit einigen Jahren im Expertenrat ihres Premium Lieferanten tatig. Für Fegert eine große Freude: »Das kann man sich nicht kaufen oder gewinnen. Man wird berufen und das ist eine große Ehre«. Auch immer mehr Männer finden den Weg zu NaDreAmo. Maniküre, Spaltnägel und Pflegeprodukte für den Mann sind hier die Top-Themen.

Das Angebot umfasst die klassischen

Nagelbehandlungen: Maniküre, Gelnägel und die dazugehörigen Pflegeprodukte. Die Naturnägel zu erhalten, zu pflegen und auf schonender Basis zu stärken hat dabei oberste Priorität. Die permanente Haarentfernung mittels IPL, ein Happy Feet Angebot sowie die Wimpernverlängerung und -verdichtung runden das Angebot ab. Kirstin Fegert und ihr Team freuen sich zahlreiche Kunden begrüßen zu dürfen. heg

Friedrichstr. 84, 74080 Heilbronn, Fon: 07131/6423310, www.nadreamo.de