Satte Rabatte und attraktive Specials beim „Black Price Day“

Großer Rabatt-Shopping-Aktionstag im Marstall Ludwigsburg: Am 24. November 2017 startet der „Black Price Day“ und lädt zum Shop-pen, Sparen und Erleben ein.

Nach dem Vorbild des aus den USA bekannten „Black Friday“ bieten zahlreiche Shops im Marstall an diesem Tag satte Preisnachlässe, Rabatt-aktionen und attraktive Specials für die Kunden. Insgesamt nehmen rund 30 Geschäfte im Marstall Ludwigsburg an der bundesweiten Aktion teil und bieten Prozente auf das ge-samte Sortiment oder ausgewählte Waren.

Dazu zählen Preisnachlässe von bis zu 40%. Zu den teilnehmenden Geschäften gehören u.a. Superdry, Heimatliebe, mister*lady, Ochsner Sport, Deichmann, Tom Tailor, T wie Tee und viele mehr. Um diesen Tag gebührend zu feiern, verschenkt der Marstall ab 19 Uhr 400 Gläser Sekt, mit denen sich hervorragend auf die Einkäufe anstoßen lässt. Für alle fündig Gewordenen, gibt es weitere besondere Highlights. Von 18 bis 22 Uhr können die Besucher ihre Einkäufe aufwiegen lassen und erhalten abhängig vom erreichten Ge-wicht einen Centergutschein on top. An der Cocktailbar zeigt im gleichen Zeitraum Flair Force, der zehnfache deutsche und internationale Meister im Showmixen, nicht nur atem-beraubende Showeinlagen bei der Cocktailzubereitung. Er verschenkt zudem Cocktails an alle Centerbesucher, die einen tagesaktuellen Kassenbon über mindestens zwanzig Euro aus einem der Marstall Shops vorzeigen können.

„Mit dem Black Price Day wollen wir unseren Kunden gemeinsam mit allen teilnehmenden Shops bei uns im Center ein besonderes Shopping-Erlebnis und jede Menge Rabatte und Sparangebote bieten“, so Anne Marschner, Center-Manager im Marstall. „Wir laden alle herzlich ein zu uns zu kommen, um in den Genuss der besonderen Angebote und Schnäppchen zu kommen.“