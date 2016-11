Second Chance: neu in der Karlstraße

× Erweitern Second Chance

Gutes muss nicht teuer sein – und auch nicht unbedingt brandneu. Nach diesem Motto bietet Shelan Jousuf in ihrer Second Hand Boutique Kleidung, Schuhe und Accessoires für Damen, Herren und Kinder zu günstigen Preisen.

Nur wenige hundert Meter vom alten Standort auf der Allee entfernt, bieten Jousuf und ihr Team seit September in der Karlstraße Tolles aus zweiter Hand. Mit dem Umzug in ein größeres Geschäft konnte auch das Angebot rund ums Kind erweitert werden. Das Sortiment wird täglich durch neue Ware ergänzt. Stöbern lohnt sich hier auf jeden Fall immer wieder. Seit Kurzem ist es auch möglich, Kleider in Kommission zum Verkauf abzugeben. Die Boutique ist auch ein Geheimtipp für alle, die bei Geschenken nicht zu tief in die Tasche greifen möchten oder können, aber trotzdem ihrer Familie und Freunden eine Freude machen möchten mit individuellen Geschenken.

Second Chance Boutique

Karlstraße 15, 74072 Heilbronn, Fon: 07131/1216605