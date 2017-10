Welcher Barttyp bist du?

× Erweitern Foto: Fotolia Bartpflege

Es beginnt mit einem Flaum und kann bis zum ausgewachsenen Vollbart herranwachsen – Bärte gibt es in zahlreichen Varianten. Je nach Mode lassen die Herren ihre gesichtsbehaarung mal länger und mal kürzer stehen. MORITZ zeigt einen Überblick über die unterschiedlichen Bart-Variationen.

Bart ist nicht gleich Bart. Genau wie bei den Damen der Schöpfung mal die Dauerwelle, Ponyfrisur oder der Stufenschnitt in Mode ist, so gibt es auch unterschiedliche Modeerscheinung bei den Bärten. Die Gesichtsbehaarung wird mal sehr kurz und gepflegt, mal eher wuschelig und lang getragen. Prominente, wie Musiker, Schauspieler und auch Sportgrößen, prägten immer wieder neue Barttrends. Elvis zum Beispiel machte in den 50er und 60er Jahren die Kotletten zum absoluten Muss, die Rockband ZZ Top würde man ohne ihre langen Vollbärte gar nicht erkennen und Frank Zappa hat es mit seinem Oberlippenwärmer sogar geschafft einen neuen Barttyp zu erfinden.