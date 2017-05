13 Unternehmen ausgezeichnet

× Erweitern WHF GmbH – desigN Foto Großer Preis des Mittelstandes

Bereits zum 23. Mal wird in diesem Jahr der Große Preis des Mittelstandes der Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben.

Auch diesmal haben wieder einige Unternehmen aus Heilbronn-Franken die Chance, diesen wichtigen deutschen Wirtschaftspreis verliehen zu bekommen. Nach der Nominierungsphase wurde mit der 2. Wettbewerbsstufe, der sogenannten Juryliste bereits eine Vorauswahl getroffen. Das Erreichen der Juryliste wird mit einer Urkunde dokumentiert, die durch die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) im Rahmen des 17. Strategietreffens der Weltmarktführer überreicht wurden.

Bereits in den zurückliegenden Jahren konnten sich einige Firmen aus der Region Heilbronn-Franken im Vorderfeld des Großen Preis des Mittelstandes platzieren. Beispielhaft zu nennen sind: Pink Vakuumtechnik GmbH aus Wertheim, Roto Frank Bauelemente GmbH aus Bad Mergentheim, Ansmann AG aus Assamstadt, Pflanzen Kölle GmbH aus Heilbronn, Wirthwein AG aus Creglingen, BERA GmbH Personalberatung aus Schwäbisch Hall oder kw automotive aus Fichtenberg. Auch bei den Sonderpreisen war die region schon gut vertreten. Zu nennen ist die Volksbank Möckmühl-Neuenstadt eG in der Kategorie „Bank des Jahres“ auf Landesebene und im vergangenen jahr die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH in der Kategorie „Kommune des Jahres“.

Bundesweit wurden in diesem Jahr 4.923 Unternehmen für den Großen Preis des Mittelstandes von mehr als 1.400 Kommunen, Institutionen, Kammern, Verbänden, Firmen und Einzelpersonen nominiert. 839 davon erreichten die Juryliste, davon 129 aus Baden-Württemberg. 13 Unternehmen aus der Region haben die Chance auf den Titelgewinn. Im Einzelnen sind dies:

Börsig GmbH Electronic-Distributor, Neckarsulm

Neckarsulm Franz Binder GmbH & Co Elektrische Bauelemente KG, Neckarsulm

Neckarsulm Haack Energie- und Gebäudetechnik GmbH, Oedheim

Oedheim Fertighaus Weiss GmbH, Oberrot

Oberrot KW Automotive GmbH, Fichtenberg

Fichtenberg profipresent.com GmbH, Kupferzell

Kupferzell LiKAMED GmbH, Eppingen

Eppingen Axel Muth Immobilien, Eppingen

Eppingen Sparkasse Tauberfranken, Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim Volksbank Main-Tauber eG, Tauberbischofsheim

Die BERA Personaldienstleitung GmbH, Schwäbisch Hall hat in diesem Jahr die Juryliste für den Titel auf Bundesebene, den sogenannten Premier beim Großen Preis des Mittelstandes, erreicht. Und nach dem Gewinn auf Landesebene streben die Volksbank Möckmühl-Neuenstadt eG und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch mbH den Titel auf Bundesebene beim Großen Preis des Mittelstandes an.

Im Rahmen des 17. Strategietreffens der Weltmarktführer in Mulfingen-Heimhausen erhielten die anwesenden Unternehmen die Urkunden für das Erreichen der Jurystufe aus der Hand des Präsidiumsmitglieds der Oskar-Patzelt-Stiftung, Prof. Dr. Wolfgang Reinhardt, MdL.

In den kommenden Wochen entscheiden nun zwölf Regionaljurys über die endgültige Wahl der Preisträger. Die Verleihung des Großen Preis des Mittelstandes für Baden-Württemberg erfolgt am 30. September 2017 in Würzburg; die bundesweiten Preise einschließlich der Sonderpreise werden am 28. Oktober 2017 in Berlin überreicht.