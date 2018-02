24. Konjunkturprognosen der Wirtschaftsjunioren

× Erweitern Von links nach rechts: Mathis Grote, Christian A.W. Berner, Markus Frank, Elke Döring, Jürgen Gießler, Daniel Nill

Alle Jahre wieder blicken die Wirtschaftsjunioren, Selbständige und angestellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren, auf das vergangene und kommende Wirtschaftsjahr.

Um das regionale Wirtschaftshoch gebührend zu zelebrieren, ihre Prognosen für die Wirtschaftsregion abzugeben und natürlich auch aus traditionellen Gründen versammelten sich am 6. Februar die Wirtschaftsjunioren der Region Heilbronn-Franken im Messe- und Eventcenter redblue in den Böllinger Höfen in Heilbronn. Im Anschluss an die Pressekonferenz im kleinen Rahmen folgten die Vorträge im Forum. Während Daniel Nill, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren 2018, die Veranstaltung moderierte, beurteilten vier aus unterschiedlichen Branchen stammende Referenten das vergangene Wirtschaftsjahr und gaben ihre Prognosen ab.

Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, zog ein sehr positives Fazit für 2017, sprach über die Bestwerte der Industrie, die gestiegene Investitionsbereitschaft in der Region und wagte auch einen positiven Ausblick. Das größte Risiko sieht Döring im nach wie vor anhaltenden Fachkräftemangel.

Markus Frank, vertretungsberechtigter Vorstand der Jako AG, dem Marktführer im deutschen Teamsportgeschäft, sprach spezifisch über die Entwicklung seines Unternehmens und die positiven und negativen Auswirkungen verschiedener Faktoren, etwa Wirtschaftskrise oder Fußball-Weltmeisterschaft.

Den abschließenden Vortrag hielt Christian A.W. Berner, Vorstandsvorsitzender der Berner SE (Ausstattung für Handwerker, KfZ-Mechaniker, Bauprojekte etc.) der vor allem in die Zukunft blickte und anhand definitiver Beispiele (Stichwort „autonomous driving“) eine riesige Umwälzung in seiner Branche ankündigte. Auch er unterstrich noch einmal den Mangel an Fachkräften, speziell im Bauhandwerk.

Nach den Vorträgen und einigen abschließenden Worten von Mathis Grote, dem Projektleiter "Konjunkturprognosen", klang der Abend in angenehmer Atmosphäre mit kunstvoll angerichtetem Büffet und aufgeweckten Gesprächen aus.