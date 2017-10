Das harte Geschäft der Einzelhändler – Potenzial in der digitalen Zukunft

× Erweitern Foto: fotolia.com – Jack F. #172799468 Im stationären Geschäft kann man die Ware noch vor dem Kauf anprobieren.

Das Institut für Handelsforschung aus Köln (IFH) prognostiziert für den deutschen Einzelhandel keine sonderlich rosige Zukunft und rechnet mit bedenklichen Tendenzen, die bis 2020 sogar von einem Minus im Umsatz in Höhe von 11,5 % ausgehen.

Das bedeutet für den Einzelhandel und die Läden in den Klein- und Großstädten einen harten Kampf um den Rückgang von ca. 45.000 Ladengeschäften. So kämpfen Ladenbesitzer in ihrer Branche gegen die zunehmend stärkere Konkurrenz aus dem Internet, um sich auf lange Sicht ihre Kundschaft zu sichern, die ihnen die Treue hält.

Die Fachleute vom Institut für Handelsforschung sprechen vermehrt vom Strukturwandel, der derzeit im vollen Gange ist. Nicht von der Hand zu weisen ist das Wachstum des Online-Handels, das einhergeht mit einem deutlichen demographischen Wandel, den das gesamte Bundesgebiet in den nächsten Jahren zu spüren bekommen dürfte. Schon heute kaufen ca. 73 % aller Nutzer im Internet. Hier liegt ein Hauptaugenmerk auf der jüngeren Zielgruppe. Scheinbar kann der Ladenbesitzer vor Ort mit der digitalen Omnipräsenz nicht mehr mithalten.

Negativ-Prognosen für die meisten Bundesländer

Tatsächlich droht jedem 10. Ladengeschäft bis 2020 die Schließung. In diesem Zusammenhang ist vom so genannten Online-Szenario die Rede. Moderatere Szenarien gehen von einem Umsatzrückgang in Höhe von 6,5 % aus und einer Entfaltung auf Stadtkreis- und Landkreisebene. Setzen Einzelhändler vor allen Dingen auf eigene Onlineshops, ließe sich damit auch zukünftig das Einkommen sichern.

Dabei wirken sich diese Prognosen am wenigsten negativ auf die Millionen Metropolen wie Berlin und Hamburg aus. Enorme Einschnitte befürchten Experten für Bundesländer, wie Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, da diese Regionen auch mit dem Rückgang der Bevölkerung zu kämpfen haben. Daraus ergeben sich Lücken in der Versorgung, die unmissverständlich durch den Onlinehandel aufgefangen werden. Gerade in diesen Regionen müssen sich die Einzelhändler schon jetzt etwas einfallen lassen, um sich losgelöst vom regionalen Angebot ein zweites Standbein zu schaffen.

Wie können Innenstädte attraktiver werden?

Insbesondere eine Dezimierung im Bereich des Warenangebots würde unweigerlich auch die Attraktivität von Innenstädten schmälern. Es besteht Handlungsbedarf, der heute ansetzt, um die regionale Anziehungskraft auf die Bürger zu entfalten, in die Ladengeschäfte und Innenstädte zu gehen. Insbesondere der Erlebnischarakter, die Gestaltung und das Ambiente ebenso wie die Vielfalt im Sortiment und im Bereich der Angebote gelten als die wichtigsten Kriterien, die ein Kunde in ein Geschäft führt.

Strategisch angelegte Kooperation mit anderen Standorten sowie ein zielgerichteter Rückbau legen eine gesunde Basis für eine Innenstadt, die in Zukunft erfolgreiche Wege geht. Die persönliche Ansprache und das vertraute Verhältnis zum Kunden gehören auf Wochenmärkten oder über Spezialangebote und Veranstaltungen zu den wichtigsten Events.

Der stationäre Handel möchte mit Events punkten

Dennoch bleiben klassische Prinzipien, wie das von Angebot und Nachfrage weiterbestehen. Würde man zum Beispiel gerade die Verkaufszeiten und die wichtigsten Events des Jahres heranziehen, führt die Weihnachtszeit jährlich zu einer handgemachten Diskussion. Wenn auch viele Verbraucher naserümpfend durch die Ladenfilialen laufen und kopfschüttelnd bereits im Herbst Weihnachtsgebäck und Lebkuchen entdecken, reagieren die Händler nur auf die Vorfreude vieler Verbraucher.

Außerdem gehören Weihnachtsartikel zu einem ganz besonderen Sonderfall.

So werden tatsächlich Süßigkeiten auch dann gekauft, wenn sie im Einzelhandel auftauchen. Im Kontrast dazu stehen die Produkte, die als Geschenke an Familie und Bekannte weitergegeben werden. Hier orientiert sich der Handel vielmehr an dem Kauf kurzfristig vor Weihnachten. So sammeln Verbraucher in der Vorweihnachtszeit, die bis auf den Oktober hin reicht Informationen und Inspirationen, die sie später in ihren Geschenkekauf einfließen lassen. Seit vielen Jahren lässt sich die Kombination aus festlicher Stimmung und Vorfreude mit dem kommerziellen Geschäft nicht mehr negieren. Für viele Einzelhändler ist es eine der wichtigsten Zeiten, das Hauptgeschäft zu machen und sich die Existenz für das folgende Jahr zu sichern.

Doch nicht nur Weihnachten markiert einen wichtigen Punkt auf dem Event-Kalender für Einzelhändler, sondern auch Kindertage, Ostern, Valentinstag, Herbstanfang, Halloween, Schulbeginn oder Karneval stellen wichtige Eckdaten, auf die sich der Einzelhandel frühzeitig gezielt einstellt. Die zielgerichteten Angebote fallen zumeist direkt am Eingang, in den Gängen über Aktionen, Rabatte und Vergünstigungen auf, um den Kunden langfristig zu beeinflussen und zu inspirieren. Tatsächlich haben genau diese Angebote einen Einfluss auf das Kaufverhalten.

Was raten Handelsexperten den Einzelhändlern?

Sirko Siemssen von der Beratungsfirma Oliver Wyman gehört zu den Handelsexperten. Er geht nicht davon aus, dass E-Commerce den kompletten Einzelhandel zerstört, aber für viele Ladenbesitzer in einen verzwickten Teufelskreis endet. Der Weggang vereinzelter Einzelhändler bildet den Anfang für die sterbenden Orte, die schlussendlich kein Ladenangebot mehr bieten können. Auch der Handelsverband Deutschland - kurz HDE - geht so weit und rechnet mit dem Rückgang von ca. 50.000 Geschäften schon in den nächsten Jahren. Das führt unweigerlich zu leeren Ladenfilialen und Stätten, die kaum noch Besucher anziehen. Selbst die Verbraucher müssen sich auf einige Wandlungsprozesse und Änderungen einstellen, die nicht vor dem Lebensmittelhandel haltmachen.

Nicht zuletzt sinkende Margen in einem der wettbewerbsintensiven Zweige des Handels führen zu starken Verlusten und zu einer Schließung von Zweigstellen, die einfach nicht mehr rentabel laufen. Der derzeitige Onlineanteil der Lebensmittel beläuft sich noch auf einem recht geringen Prozentsatz von gerade einmal einem Prozent. Macht Amazon sein Geschäft und seinen Frische Lieferdienst FRESH zur Wirklichkeit in Deutschland, drohen auch hier Marktanteil-Verluste für Vertreter wie Kaufland, Rewe und Edeka.

In Zukunft werden die Händler den Vorzug haben, die die Kontrolle über ihre Daten behalten. Auf Provisionsbasis wäre es beispielsweise Einzelhändlern möglich, individuelle und persönliche Versicherungen und Dienstleistungen zu empfehlen. Kein Wunder, dass die großen Konzerne gerade all ihre Energie und Kraft in den Umbau stecken. Lokal punkten vor allen Dingen die Nischenanbieter, die sich flexibel und mit einer unvergleichlichen Expertise auf die Wünsche der Kunden einzustellen. Das Resultat soll sein, dass die Kunden im stationären Handel einen kompetenten Berater vorfinden, der die Bedürfnisse der potentiellen Käufer kennt. Dafür ist jedoch eine hervorragende Schulung des Personals notwendig – und dafür fehlt manchmal einfach das Budget. Dies spiegelt sich auch in der eher niedrigen Entlohnung wider.

Marketing Tricks für Einzelhändler

× Erweitern Foto: fotolia.com – Robert Kneschke # 78442131

Schlussendlich gibt es einige Hinweise und Tricks, die mehr Kundschaft in den eigenen Laden locken und die Umsatzzahlen steigen lassen. Im Prinzip ist es sinnvoll, das gesamte Angebot der Produktpräsentation und die Filiale zu analysieren, um Fehler und Nachholbedarf herauszustellen. Viele Einzelhändler unterschätzen immer noch die Wirkung regionaler Werbung, die den möglichen Kundenkreis vergrößern kann. Mittlerweile gehört die eigene Webseite zu einem der wichtigsten Instrumente, um sich Stück für Stück eine feste Zielgruppe aufzubauen.

Kostenlose Webangebote

Newsletter

Gutscheine

Gewinnspiele

eine Facebook Seite oder

ein gratis Blog

bilden eben genau diese kundenspezifischen Angebote, die Nutzer zunächst auf die Webseite und später in das Ladengeschäft locken. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, regelmäßige Veranstaltungen zu initiieren, Angebote zu präsentieren und Gratisgeschenke sowie gezielte Aktionen zu platzieren, um im städtischen Umfeld der Konkurrenz für Aufsehen zu sorgen.

Hier funktionieren selbst klassische Werbekanäle - wie die lokale Presse. Nicht zuletzt die Schaufensterdekorationen, die Beschilderung und die offene Tür laden Passanten ein, einmal in das Ladengeschäft zu schnuppern, um sich einen ersten Eindruck vom Angebot zu machen.

Ob digital oder vor Ort: Der Kunde bleibt König

Darüber hinaus ist es ratsam, im Verkauf so amerikanisch wie möglich zu sein. Bereits beim Betreten des Ladengeschäfts geben Unternehmer und Verkäufer dem Kunden das Gefühl, willkommen zu sein, ohne ihn zu belästigen. Wer sofort ein freundschaftliches und zufriedenes Verhältnis aufbaut und sich ernsthaft für die Probleme eines Kunden interessiert, macht einen Verkaufsabschluss wahrscheinlich.

Da kann es sinnvoll sein, sich an den Besten zu orientieren und ruhig ein paar Etagen nach oben zu greifen. Welche Marketingstrategien sich als erfolgreich erwiesen haben, können auch Erkenntnisse für das eigene Geschäft mit sich bringen. Wer sich schon heute an den wandelnden Interessen seiner Kunden orientiert und das Angebot im Ladengeschäft über eine Web-Präsenz, einen Shop oder ein maßgeschneidertes Servicespektrum erweitert, hält auch in Zukunft einen sicheren Stand.