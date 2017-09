Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken hat Grund zum Feiern

× Erweitern Foto: WHF 1 Jahr Kontakstelle Frau und Beruf

Am 25. September 2017 wurde der erste Geburtstag der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken im Arthaus Kino in Heilbronn gefeiert. Dr. Andreas Schumm, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) und Projektträger der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken, begrüßte die rund 50 Gäste.

Programmhighlight der Veranstaltung war die Präsentation der drei neuen Imagefilme der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken. Die Filme geben Einblicke in die Aufgaben der Kontaktstelle Frau und Beruf und in die Arbeit des Teams. Neben der Beratung von Frauen zu beruflichen Themen ist die Netzwerkarbeit ein wichtiges Aufgabenfeld. Außerdem geht es darum kleine und mittlere Unternehmen aus der Region der Weltmarktführer zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zu Themen der Fachkräftesicherung durch Frauenerwerbstätigkeit und zur Umsetzung einer gendergerechten und familienbewussten Personalpolitik beratend zu unterstützen.

Ein Blick hinter die Kulissen der täglichen Arbeit wurden durch die Erfolgsgeschichten deutlich. In den letzten 12 Monaten nahmen 269 Frauen das Beratungsangebot in Anspruch, entweder in Form von Kurzberatungen oder durch eine intensive Lotsen- und Orientierungsberatung. Die Themen in den Beratungen waren eine berufliche Orientierung, die Stellensuche oder -wechsel, der Wiedereinstieg und auch eine Weiterbildung. Bei rund 50 Veranstaltungen waren 728 Personen zu Gast. Die Veranstaltungen fanden in Kooperation mit 24 verschiedenen NetzwerkpartnerInnen statt.

In der Talkrunde zum Thema „Frau und Beruf - wie kann das Puzzle zusammenpassen?“ gaben die Gesprächsteilnehmer Einblicke in ihre persönliche Situation im Spannungsfeld Familie und Beruf, zeigten Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten und Chancen auf und gaben Tipps und Impulse zum Thema.

Darüber hinaus bestand natürlich die Möglichkeit die Arbeit und das Team der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken persönlich kennenzulernen und mit Frauen, Unternehmen und KooperationspartnerInnen ins Gespräch zu kommen.