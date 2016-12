Erfolgsfaktor Key Account Management

× 1 von 5 Erweitern WHF GmbH Das Interesse am Thema Key-Account-Management in Theorie und Praxis war groß. × 2 von 5 Erweitern WHF GmbH Dr. Michael Weibel erklärte, wie erfolgreiches Key-Account-Management aussieht. × 3 von 5 Erweitern WHF GmbH Wie sieht die ideale Kundenbetreuung aus? Beim 16. Treffen der Weltmarktführer ging es auch darum. × 4 von 5 Erweitern WHF GmbH Von links: Dr. Michael Weibel von der Universität St. Gallen, Dr. Alexander Arnold (SAP Walldorf), Christian Schorndorfer (Würth Industrie Service in Bad Mergentheim) und Dr. Andreas Schumm, Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken × 5 von 5 Erweitern WHF GmbH Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm (rechts) von der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, freute sich über das Interesse der Zuhörer. Prev Next

Wie gestalten Unternehmen den Erfolg mit Großkunden? Key Account Management (KAM) lautet das Schlüsselwort. Spannende Einblicke in das Thema gab es am Donnerstag, 1. Dezember, beim 16. Strategietreffen der Weltmarkführer in der Jagstmühle in Mulfingen-Heimhausen.

KAM als strategische Herausforderung, die erfolgreiche Umsetzung und die passenden Rahmenbedingungen: Wie kann das gelingen? Beispiele aus der Praxis gab es von Christian Schorndorfer (Würth Industrie Service in Bad Mergentheim) und von Dr. Alexander Arnold (SAP Walldorf). Über "Spitzenleistungen im Key Account Management im Zeitalter der Digitalisierung" referierte Dr. Michael Weibel von der Universität St. Gallen.

Was ist KAM?

In jedem Unternehmen gibt es Kunden, die das eigene Geschäft maßgeblich prägen. Diese strategisch wichtigen Kunden heißen "Key Account", also Schlüsselkunden. Key Account Management ist somit zentrale Schnittstelle zwischen Unternehmen und seinen wichtigsten Kunden. Diese sind deshalb wichtig, weil sie entweder viel Umsatz bringen oder sie eine besondere Referenz für das Unternehmen darstellen.

"Ausdauer ist wichtig, damit es sich langfristig lohnt"

"Key Account Management ist ein sehr teures Marketing, das sich jedoch langfristig lohnt", ist sich Wirtschaftexperte Weibel sicher. Doch wie gelingen letztendlich die ideale Kundenbeziehung und -betreuung? Wie sieht das ideale Key Account Management (KAM) eigentlich aus? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung? Fragen, mit denen sich der Fachmann aus St. Gallen beschäftigte. "Etwa 33 Prozent der B2B-Anbieter haben für ihre Kunden nicht die Option, online zu bestellen", zitiert Weibel eine aktuelle Studie. Doch die Mehrheit der Vertriebsverantwortlichen habe durchaus erkannt, dass die Digitalisierung ausschalggebend für den Erfolg ihres Geschäfts sei. Das Wort "Kundenbedürfnisse" mag Waibel nicht. Es klingt ihm zu abgedroschen. Er blickt genauer hin. Für ihn stehen die Kundenbeziehung, die Betreuung und die Prozesse dahinter im Vordergrund.

Kundenorientierung als Schlüssel zum Erfolg

KAM erfordert "harte Arbeit und Ausdauer" von allen beteiligten und "ist immer eine Team-Arbeit", formuliert der Wirtschaftexperte. Jedes Unternehmen brauche dafür einen eigenen Ansatz, das Rundum-Konzept passend für alle, gebe es nicht.

"Kundenorientierung ist der Schlüssel zum Erfolg", weiß Waibel, der zugleich auch kritisiert, dass zwei Drittel der Vertriebsmitarbeiter nicht in der Lage seien, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu identifizieren. Dabei steht für ihn fest: "Kundenorientierung ist der Schlüssel zum Erfolg." Deshalb bringt der KAM-Manager auch besonderes Persönlichkeitsprofil mit, weiß Waibel: Er ist nicht nur kommunikativ, sondern auch ein guter Zuhörer, der zugleich über Branchenkenntnisse und ein "solides Netzwerk im eigenen Unternehmen verfügt.".

Daten sind das neue Gold

Für erfolgreiche Unternehmen, so der Profi, sind "Daten das neue Gold", wie Google deutlich zeige. "Sie helfen uns die richtigen Schlüsse zu ziehen". Daher ist für Waibel nur logisch, dass die digitale Kompetenz in Unternehmen zunehmen wird. Dies bedeute zugleich, die Mitarbeiter dafür fit zu machen. "KAM und Digitalisierung sind Chefsache, das können Sie nicht delegieren." Fest steht für den Fachmann aus der Wirtschaft jedenfalls: KAM ist mehr als nur ein Vertriebskonzept. Seine klare Botschaft an die Zuhörer lautete daher:"Wenn Sie sich auf die lohnenswerte Reise KAM einlassen, machen Sie es bitte richtig oder lassen Sie es."