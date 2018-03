Erster Gewerbetag in Stachenhausen feierte am 11.3. Premiere

× Erweitern Gewerbetag in Stachenhausen

Premiere in der Stachenhäuser Geschichte: die dort angesiedelten Unternehmen aus verschiedenen Branchen veranstalteten einen eigenen Gewerbetag.

Gespannt und erwartungsvoll, was diese Veranstaltung wohl mit sich bringen wird, starteten alle beteiligten Unternehmen – Gerhard Sprügel GmbH, Schwarz GmbH, BAGeno Raiffeisen eG, Schreinerei Rutsch, Klarluft Lipow-Hertweck GmbH & Co. KG, Zimmerei A. Hofmann, PTS Gerhard Schmidt – in den Tag.

Viele Besucher, u.a. auch MdL Herr von Eyb, fanden den Weg nach Stachenhausen – dem idyllisch gelegenen Ort zwischen Künzelsau und Bad Mergentheim.

Die rund 1.000 Besucher erwartete die Vorstellung der unterschiedlichen Perspektiven für Jung und Alt sowie das attraktive und breit gefächerte Leistungsspektrum. Jede Firma hatte einen eigenen Ausstellerstand bei Sprügel und die Firmen: Schwarz GmbH, BAGeno Raiffeisen eG, Schreinerei Rutsch öffneten zudem auch selbst ihre Türen für den Blick hinter die Kulissen. Zudem hatten die Schüler/Innen die Möglichkeit die verschiedenen Berufsfelder vom kaufmännischen über den gewerblichen bis hin zum handwerklichen Bereich kennenzulernen. Abrundend ermöglichten spannende Betriebsrundgänge den Besuchern Einblicke in die verschiedenen Abteilungen. Durch das abwechslungsreiche Programm wurde allen Interessierten eine informationsreiche Veranstaltung mit wertvollen Einblicken in die Stachenhäuser Unternehmerwelt geboten.

Auch das soziale Engagement kam an dem Wochenende nicht zur kurz. Die Firma Sprügel spendete den Erlös der Einnahmen des selbst hergestellten Honigs für einen guten Zweck.