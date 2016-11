Für den Weintourismus die Werbetrommel gerührt

× Erweitern Foto: DWI Wein-Tour Messe

Am vergangenen Wochenende hat sich Heilbronn in Vertretung durch die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) bei der WeinTour-Messe im Cruise Center in Hamburg-Altona präsentiert. Die Messe zum Thema Weintourismus ist für Heilbronn eine Chance, bundesweit auf seine touristischen Angebote aufmerksam zu machen.

Wein und Kulinarisches, Wein Panorama Weg, Wein Villa, Besenwirtschaften, Weinberge, die bis an den Stadtrand heranreichen und zahlreiche Weinfeste. Heilbronn hat beim Thema Weintourismus viel zu bieten. Um dies auch einem breiten Publikum zu zeigen, präsentierte sich die HMG mit Weinbaubetrieben der Region am vergangenen Wochenende bei der WeinTour in Hamburg.

„Wir konnten wichtige Kontakte zu touristischen Partnern knüpfen und viele Privatbesucher über die Gastgeberregion der Bundesgartenschau 2019 informieren“, berichtet HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch.

Rund 2.500 Gäste begaben sich am 19. und 20. November im Cruise Center in Hamburg-Altona auf ihre persönliche „WeinTour“ durch die 13 deutschen Weinbaugebiete. Bei 74 Wein- und Touristikausstellern gab es mehr als 600 Weine zu verkosten sowie umfassende Informationen über touristische Ziele in den Regionen. Für eine passende Atmosphäre sorgte dabei das rundum verglaste Kreuzfahrtterminal Altona.

Organisiert wird die WeinTour-Messe vom Deutschen Weininstitut (DWI) gemeinsam mit den regionalen Weinwerbungen und ihren touristischen Partnerorganisationen.