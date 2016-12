× Erweitern Familienbrauerei Dinkelacker erfüllt 100 Kinderwünsche

Seit Ende November pflückten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familienbrauerei Dinkelacker Wunschzettel vom festlich dekorierten Weihnachtsbaum, der im Empfangsbereich der Brauerei steht.

Bei dem „Baumschmuck“ handelt es sich um insgesamt 100 Wünsche von bedürftigen Kindern aus der Region, welche die Familienbrauerei gerne erfüllte. Das Projekt läuft unter dem Namen #WULLEhilft und ist eine von zahlreichen Spendenaktionen für soziale Projekte. Die Brauerei-Geschäftsführer Bernhard Schwarz und Ralph Barnstein sowie Karin Haller von #WULLEhilft haben heute die liebevoll verpackten Geschenke an die gemeinnützige GmbH St. Josef in Stuttgart übergeben.

Die Familienbrauerei engagiert sich schon seit vielen Jahren für karitative und soziale Projekte. Mit ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion unterstützt sie die gemeinnützige GmbH St. Josef in Stuttgart. „Es ist leider traurige Tatsache, dass auch hier bei uns in Stuttgart die Not groß ist“, erklärt Bernhard Schwarz. „Wir als Familienbrauerei möchten nicht, dass Kinder in der Weihnachtszeit leer ausgehen, deshalb freuen wir uns sehr, wenn wir helfen können!“

St. Josef freut sich über Spendenaktion

St. Josef in Stuttgart ist eine gemeinnützige GmbH, die in Stuttgart Ost und Bad Cannstatt ein breites Angebot im Bereich Kindertagesstätten, Familienzentren und Hilfe zur Erziehung bietet. Der freie katholische Träger stellt dabei die Wertschätzung eines jeden in den Mittelpunkt und bietet individuelle Förderungen für die jeweiligen Kinder an. Damit greifen sie bedürftigen Familien unter die Arme und bieten neben Kleidung und Lebensmittel vor allem Anerkennung, Fürsorge und Respekt.