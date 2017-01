INTERSPORT startet neue Digital GmbH

× Erweitern Carsten Schmitz

INTERSPORT treibt die Digitalisierung der Gruppe voran: Ab sofort werden sämtliche digitalen Aktivitäten in der neuen INTERSPORT Digital GmbH gebündelt. Die Gesellschaft ist eine einhundert Prozent Tochter von INTERSPORT Deutschland. Geschäftsführer sind Chief Digital Officer Carsten Schmitz, 42, sowie Kim Roether, 53, und Hannes Rumer, 40, auf Vorstandsseite.

Mit der INTERSPORT Digital GmbH will INTERSPORT die Digitale Transformation des Unternehmens eng begleiten und zielgerichtet steuern. Die neue Tochtergesellschaft ist verantwortlich für sämtliche Belange, die INTERSPORT zu einer digital geprägten Retailorganisation entwickeln. Künftig werden die dafür notwendigen Prozesse über alle Abteilungen hinweg integriert vorangetrieben.

„Carsten Schmitz hat als Chief Digital Officer den Auftrag, die Organisation der INTERSPORT Digital GmbH so aufzustellen, dass dort das digitale Knowhow der INTERSPORT zusammengeführt ist“, sagt Vorstandsvorsitzender Kim Roether.

Innerhalb der INTERSPORT Digital GmbH wird darüber hinaus der neue Antritt der Verbundgruppe im E-Commerce umgesetzt. INTERSPORT plant, bis zum dritten Quartal 2017 seinen zentralen Online-Shop zu einer kooperativen Händlerplattform auszubauen. Dabei agiert die INTERSPORT Digital GmbH als umfassender Servicepartner für die teilnehmenden Händler.

In den vergangenen Jahren ist das Multichannel-Konzept der INTERSPORT in Deutschland von der INTERSPORT Multichannel GmbH verantwortet worden. Mit der Weiterentwicklung zu einer Händlerplattform verabschiedet sich INTERSPORT sukzessive vom zentralen Onlineshop. Die Multichannel-Tochtergesellschaft ist vollständig in der neuen INTERSPORT Digital GmbH aufgegangen.