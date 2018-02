× Erweitern Klaus Hackert feiert runden Geburtstag

Fast drei Jahrzehnte hat er das Handwerk in der Region, im Land und auf Bundesebene repräsentiert: Am 10. Februar feiert Klaus Hackert seinen 80. Geburtstag in seiner Heimat Heilbronn.

Der Gas- und Wasserinstallateurmeister war 27 Jahre lang Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Als er sich 2004 nicht mehr zur Wahl stellte, wurde er für sein langjähriges Engagement und seine zahlreichen Verdienste zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Zahlreiche Ehrungen für Verdienste

Die Liste der Ehrungen, die sich Klaus Hackert mit seinem Engagement verdiente, ist entsprechend lang. Von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken erhielt er unter anderem 2003 den Goldenen Ehrenring. Fünf Jahre später wurde er mit dem Ehrenring der Stadt Heilbronn ausgezeichnet. Vom Land Baden-Württemberg wurden seine Verdienste 1998 mit der Staufer-Medaille in Gold sowie im Jahr 2001 mit der Wirtschaftsmedaille gewürdigt. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks verlieh Klaus Hackert bereits 1987 das Handwerkszeichen in Gold. Außerdem erhielt er 2005 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.