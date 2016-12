Klinik am Weissenhof setzt auf JobTicketHNV

× Erweitern Klinik am Weissenhof setzt auf JobTicket HNV-Geschäftsführer Gerhard Gross und Klinik-Geschäftsführerin Anett Rose-Losert unterschreiben den Vertrag zum JobTicket

In den letzten Jahren wurde die Anbindung des Klinikums am Weissenhof an den öffentlichen Personen-Nahverkehr deutlich verbessert. Nun können auch die Mitarbeiter mit einem JobTicket davon profitieren.

Als Aufgabenträger hat der Landkreis Heilbronn dafür gesorgt, dass die beiden Buslinien 633 und 692 den Klinikstandort von früh morgens bis in den späten Abend mit den Bahnhöfen in Neckarsulm und Weinsberg verbinden. Auf das gute Verkehrsangebot folgt jetzt der logische zweite Schritt: ein günstiges Fahrscheinangebot für die Beschäftigten dieser Einrichtung.

Klinikverwaltung und HNV unterzeichnen am 13. Dezember eine JobTicket-Vereinbarung. Die Beschäftigten erhalten nun die Möglichkeit preislich sehr attraktive Jahreskarten zu erwerben. In der Freizeit kann mit dem JobTicket die ganze Familie im Geltungsbereich des Tickets fahren. Auch Vergünstigungen bei Kooperationspartner sowie beim Carsharing sind mit dem Ticket erhältlich. Der außergewöhnlich günstige Preis des JobTickets ergibt sich aus der Kombination von Fahrtkostenzuschuss des Arbeitgebers und Mengenrabatt des HNV. Dazu ein Preisbeispiel: Eine Monatskarte von Eschenau nach Weinsberg-Weissenhof kostet ab Januar regulär 74 Euro, beim JobTicket für dieselbe Strecke bezahlen die Mitarbeiter einen Eigenanteil von gerade einmal 35,80 Euro.

Nachhaltige Mobilität

Das Klinikum am Weissenhof ist ein Psychiatrisches Fachkrankenhaus und beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Klinikum ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und die Beschäftigten sind damit bei einer Einrichtung der mittelbaren Landesverwaltung beschäftigt. Dadurch haben alle Beschäftigten des Klinikums die Möglichkeit, direkt die Konditionen des JobTicket BW zu nutzen. Das bedeutet, dass seitens des HNV beim Erwerb eines JobTickets BW sofort der höchstmögliche Rabattsatz gewährt wird und das Klinikum das JobTicket zusätzlich mit einem Festbetrag von 20 Euro unterstützt. Das Klinikum bietet somit seinen Beschäftigten eine ansprechende und umweltschonende Möglichkeit, zur täglichen Arbeit zu gelangen und die Parkplatzsorgen zu vergessen, schließlich entlasten weniger Autos auch das Klinikgelände.

Das JobTicket ist neben den vielfältigen Angeboten des betriebliche Gesundheitsmanagements - seit kurzen haben die Mitarbeiter die Möglichkeit einen eigenen Fitnessraum zu besuchen - der betriebseigenen Kinderbetreuung und den umfangreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten ein weiterer Baustein des Klinikums im Hinblick auf eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur. Diese Maßnahmen stärken die Konkurrenzfähigkeit und unterstreichen die Position des Klinkums am Weissenhof als attraktiver Arbeitgeber – auch im Hinblick auf die Gewinnung und Bindung von Fachpersonal - im Weinsberger Tal und darüber hin. In den nächsten Wochen wird es einige Infostände zum JobTicket in den Kliniken geben, um die Mitarbeiter zum Umstieg zu bewegen.