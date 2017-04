Marcus Nähser wird neues Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Heilbronn

× Erweitern Fotostudio M42 ThomasFrank+Katja Sparkasse Heilbronn Der gewählte Vorstand Marcus Nähser (Zweiter von links) im Kreis seiner künftigen Kollegen Ralf Peter Beitner, Matthias Peschke, Bernhard Steck und seines Vorgängers Dr. Thomas Braun (Bildmitte).

Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heilbronn hat in seiner Sitzung am 3. April 2017 Marcus Nähser zum künftigen Mitglied des Vorstands bestellt. Nähser wird zum 1. Februar 2018 Dr. Thomas Braun nachfolgen, der zu diesem Zeitpunkt aus Altersgründen aus dem Vorstand der Kreissparkasse ausscheiden wird.

„Ich freue mich, dass wir mit Marcus Nähser ein authentisches Sparkassengewächs und einen sehr erfahrenen und kundenorientierten Manager für das Vorstandsteam der Kreissparkasse Heilbronn gewinnen konnten“, kommentiert der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Landrat Detlef Piepenburg, die Entscheidung seines Gremiums.

Der gebürtige Rheinländer Marcus Nähser ist 48 Jahre alt und Vater von zwei Kindern. Nach Abitur, Banklehre bei der damaligen Kreissparkasse in Siegburg und Studium am Lehrinstitut der Deutschen Sparkassenakademie in Bonn war er zunächst in verschiedenen Vertriebs- und Stabsfunktionen innerhalb des Firmenkundenbereichs der Siegburger Sparkasse tätig. Nach der Fusion mit der Kreissparkasse Köln im Jahr 2003 übernahm er im fusionierten Institut die stv. Leitung eines dezentralen Firmenkundenmarktbereichs. Ab 2005 war er in verschiedenen Führungsfunktionen im Zentralen Firmen-kundengeschäft der Kreissparkasse Köln tätig, darunter sechs Jahre als Bereichsleiter Zentrale Immobilienkunden. Seit 2014 ist Nähser als Direktor und Zentralbereichsleiter bei der Kreissparkasse Köln für die Steuerung des Vertriebs-Seite 2Pressemitteilung 4. April 2017managements Firmenkunden, das Internationale Geschäft sowie die Bereiche Spezialfinanzierungen und Leasing zuständig.

Der erfahrene Firmenkundenexperte wird am 1.1.2018 zur Kreissparkasse Heilbronn wechseln und nach dessen Ausscheiden das Vorstandsressort von Dr. Thomas Braun übernehmen. Er wird im Vorstandsteam für die Unternehmensbereiche Marktfolge Kredit, Problemkredit-betreuung und Recht, IT-Organisation und zentrale Dienstleistungen zuständig sein.Die Kreissparkasse Heilbronn ist mit einer Bilanzsumme von 8,4 Mrd. Euro, rund 1.600 Mitarbeitern und 82 Filialen der größte Finanzdienstleister in Stadt und Landkreis. „Kontinuität und Berechenbarkeit sind die Grundlagen des Vertrauens, das die Menschen und Unternehmen der Region unserer Kreissparkasse schon immer entgegenbringen. Dieser Verantwortung wollen wir als Verwaltungsrat durch eine vorausschauende und hochqualifizierte Besetzung unseres Vorstandsgremiums gerecht werden“, erklärt Piepenburg die aktuelle Verwaltungsratsentscheidung.Ab 1.2.2018 wird sich das vierköpfige Vorstandteam der Kreissparkasse Heilbronn wie folgt zusammensetzen: Ralf Peter Beitner (Vorsitzender des Vorstands), Matthias Peschke (stv. Vorsitzender des Vorstands), Bernhard Steck (Mitglied des Vorstands) und Marcus Nähser (Mitglied des Vorstands) .