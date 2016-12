Neue Seiten entdecken ist einfach

× Erweitern Sparkasse Schwäbisch Hall Neuer Internetauftritt

Der neue Internet-Auftritt der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim – jetzt optimiert für Smartphone, Tablet, Notebook und PC.

Kunden erreichen die Internet-Filiale wie gewohnt unter www.sparkasse-sha.de. Neu ist das Design, das durchgängig geräteoptimiert ist. So passt sich der Internet-Auftritt automatisch an den Bildschirm des Endgeräts an – ob PC, Tablet, Notebook oder Smartphone. Damit wird Online-Banking noch attraktiver: Nutzer haben ihre Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen jederzeit im Blick und können Finanzgeschäfte von überall mobil erledigen.

Benutzerfreundlicher Web-Auftritt

Der neue Web-Auftritt der Sparkasse dreht sich vor allem um eins: den persönlichen Bedarf der Kunden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Benutzerführung: Statt lange zu blättern, wird bequem gescrollt. Eine intelligente Volltext-Suche führt schnell zum Ziel. Mit Hilfe einfacher Fragen gelangen Kunden zum passenden Angebot, das sie auf Wunsch direkt online abschließen können: Antrag ausfüllen, senden, fertig. Und wer eine persönliche Beratung wünscht, erreicht seinen Sparkassen-Berater mit nur einem Klick. bd

