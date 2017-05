Sparen mit Gutscheinen und Bonussystemen

× Erweitern Foto: Fotolia Schnäppchenjägerinnen: Vor allem Frauen nutzen Kundenkarten und Rabattprogramme

Gutscheine und Bonussysteme gibt es in unserer heutigen Zeit fast überall. Ob klassische Rabattcoupons zum Ausschneiden, per Sammelkarte oder per App bieten sie vielen Kunden Sparmöglichkeiten und Unternehmen die Möglichkeit ihre Kunden besser an sich binden zu können. Daher gibt es die Bonus-, Rabatt- und Gutscheinsysteme mittlerweile in fast nahezu allen Branchen.

Bonussysteme in Deutschland besonders beliebt

Gerade Bonussysteme im Einzelhandel sind in Deutschland besonders beliebt. So hat jeder dritte Deutsche zum Beispiel eine Payback-Karte . Neun von zehn Deutschen machen beim Shoppen regelmäßig bei einschlägigen Treue- und Kundenprogrammen mit. Im europaweiten Vergleich liegen die Deutschen mit ihrem Punktesammelwahn damit ganz vorne. Vor allem Frauen sammeln gerne Punkte und nehmen die Sparprogramme dabei gerne an.

Beliebte Rabattsysteme

Bei der Menge der angebotenen Kundenkarten kann der Platz im eigenen Geldbeutel schon knapp werden. Am beliebtesten sind Cashbacksysteme wie sie von Payback oder Deutschlandcard angeboten werden. Hierbei erhält der Kunde nach dem Sammeln einen Gutschein beziehungsweise der Konsument kann direkt an der Kasse seinen aktuellen Einkauf mit seiner Kundenkarte bezahlen. In manchen Modegeschäften ist bei einer Kunden- oder Mitgliedskarte auch ein kostenloser Schneidereiservice enthalten. Teilweise nehmen Kunden, um das Bonusprogramm eines Geschäfts zu nutzen, sogar einen Umweg in Kauf. Der Umsatz schafft somit folglich neuen Umsatz und lohnt sich durchaus für das anbietende Geschäft.

Beliebt bei Kunden sind auch die Rabattkarten beim Friseur, im Stammcafé oder der Lieblingspizzeria auf denen Stempel gesammelt werden können. Hier erhält der Kunde zum Beispiel einen Naturalrabatt wie den zehnten Kaffee umsonst oder zusätzlich eine Kopfmassage.

Kostenpflichtige Kundenprogramme schneiden hingegen deutlich schlechter ab.

Gutscheine für Neukunden

Neben den zahlreichen Treuerabattsystemen, die der Kundenbindung dienen, werden zur Neukundengewinnung häufig auch Erstbestellrabatte und Willkommensgeschenke dem Konsumenten eingeräumt. Auch bei Onlinespielen kann man einen Bonus zum Beispiel mittels einem Gutschein-Codes einlösen. So erhält man diesen zum Beispiel für eine Neuanmeldung bei einem Anbieter unter bestimmten Bedingungen auf dem Konto gutgeschrieben und kann diesen unter anderem für Sportwetten verwenden.

Generell kann man zusammenfassen, dass die Bonusprogramme umso besser funktionieren, desto geringer der Aufwand für den Kunden ist.

Vor- und Nachteile von Bonusprogrammen

Verbraucherschützer kritisieren jedoch immer wieder die vergleichsweise geringen Rabatte, die die Bonussysteme bieten („Bonus“ stammt übrigens vom lateinischen Wort für „Gut“). Die Kunden werden dazu verleitet nicht mehr die Preise bei der Konkurrenz zu vergleichen auch, weil es Prämien oder Angebote scheinbar nur für einen begrenzten Zeitraum gibt. Oftmals sind auch bereits reduzierte Waren vom Bonusprogramm ausgenommen, sodass sich für diese Artikel die Anschaffung einer Kundenkarte nicht lohnt.

Außerdem verleiten Firmen, mit ihren Formularen zur Beantragung der Kundenkarte viele persönliche Daten preiszugeben. Auch bei jedem Einsatz der Karte werden Daten gesammelt, die Firmen zur genauen Profilerstellung der Kunden nutzen. Der Käufer verliert seine Anonymität und die gewonnenen Daten werden zu Prognosen und Werbezwecken gespeichert und ausgewertet. Dies gilt vor allem für Smartphone Apps, wodurch Wege und Kaufverhalten analysiert werden und Rabattcoupons direkt auf das Handy gesendet werden können, wenn sich der Kunde in der Nähe des Geschäfts befindet. Der Vorteil hierbei ist allerdings, dass man den Gutschein nicht zu Hause in der Schublade liegen lässt.