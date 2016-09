Sticker und Aufkleber als wertvoller Teil der Außenwerbung

× Erweitern Sticker und Aufkleber als Außenwerbung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen. Die Welt des Marketing bietet Unternehmen zahlreiche Methoden zur Außenwerbung – Plakate, Poster oder auch die Nutzung von Werbeflächen im öffentlichen Nahverkehr können potenzielle Kundschaft dazu bewegen, sich an das Produkt oder das Unternehmen anzunähern. Auch Sticker und Aufkleber im Außenbereich rücken mehr und mehr in den Fokus des Marketings.

Welche Einsatzmöglichkeiten und Vorteile bieten Aufkleber und Sticker?

Aufkleber und Sticker können sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich verwendet werden. Insbesondere im Außenbereich ist die Reichweite der Aufkleber sehr gut, wenn diese an passenden Orten positioniert und an Kunden gegeben werden: Vor allem die Weitergabe an Kunden und die eigene Zielgruppe führt zu einer Vergrößerung der eigenen Reichweite. Dabei ist die Herstellung in der Regel sehr kostengünstig – allem im Vergleich zu anderen Werbemitteln wie großflächigen Plakaten. Druckereien bieten darüber hinaus mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten an, die eigenen Aufkleber zu personalisieren und diesen so einen individuellen Look zu geben, der einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Wer die Sticker mit einem individuellen Design an die Kunden verteilt, schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits freuen sich die Kunden über das Werbegeschenk, andererseits wird so auf natürliche Art und Weise Werbung gemacht und weitere Kunden angezogen.

Welche verschiedenen Sticker und Aufkleber gibt es?

Die Auswahl an verschiedenen Stickern ist somit mittlerweile erstaunlich groß. Unterschieden werden zum Beispiel verschiedene Haftfolien - weiße, silberne oder transparente Ausführungen sind hier sehr gebräuchlich. Wenn die Aufkleber nur temporär angebracht werden sollen, eignen sich leicht ablösbare Produkte sehr gut. Kälte- und wärmebeständige sowie extrem stark haftende Aufkleber bleiben dagegen problemlos auch langfristig haltbar. Für Unternehmen, die auf den ökologischen Aspekt bei der Produktion dieses Werbemittels Wert legen, sind vegane Sticker erhältlich. Gelkissen und Folienaufkleber schützen den Aufkleber darüber hinaus vor äußeren Einwirkungen. Die Formate der jeweiligen Sticker sind dabei frei wählbar. Sogar Etiketten und Klebebänder können mit dem eigenen Logo produziert werden, um das Produkt mit dem Logo zu kennzeichnen und damit als Bestandteil der Firmenproduktion auszuzeichnen.

Wer Aufkleber und Sticker als Form der Außenwerbung nutzt, kann somit von einigen Vorzügen profitieren:

- Kundenbindungen

- Neukundegewinnung

- Vergrößerung der eigenen Reichweite

- Imagestärkung

Diese Maßnahme lohnt sich damit vor allem langfristig und führt dauerhaft zu mehr Umsatz bei relativ niedrigen Produktionskosten.