Stuttgarter Messeherbst: Bummeln – Schauen – Einkaufen

× Erweitern Uli Regenscheit Stuttgarter Messeherbst Familie und Heim 2016

In den Messehallen geht es vom 17. bis 26. November bei elf Messen des Stuttgarter Messeherbstes äußerst bunt zu. Von »Animal« und »Autotage« bis »veggie« und »Kreativ« ist für jeden Geschmack etwas dabei – dafür sorgen rund 1.800 Aussteller.

Der Messeherbst startet mit Vollgas. Zum zweiten Mal finden die »Autotage Stuttgart« am Auftakt-Wochenende des Messeherbst statt. Auf den Autotagen bekommen Fahrzeugbegeisterte leuchtende Augen: im Rahmen von Süddeutschlands großer Neuwagen-Verkaufsausstellung präsentieren sich Automobilmarken auf einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern und bieten so Gelegenheit zum umfangreichen Vergleich. Zu den Highlights zählt dabei der Messe-Auftritt der Schwabengarage Stuttgart, die unter anderem Glanzlichter der Marken Mazda, Ford, Opel und Jaguar präsentiert.

Dauerbrenner »Familie & Heim«

Der »Dauerläufer« unter den Herbstmessen ist die »Familie & Heim« (18. bis 26. Nov.). Süddeutschlands große Einkaufs- und Erlebnismesse lockt mit einem umfangreichen Angebot: von neuen Küchengeräten über Sanierung und Dekoration für die eigenen vier Wände bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten. Zu den Highlights gehört unter anderem die Präsentation des Kletterpark Laichingen im Biosphärengebiet auf der Schwäbischen Alb: zum ersten Mal können Messebesucher somit in Halle 8 den Messetrubel in luftiger Höhe vom Messedach aus betrachten. Außerdem lockt eine Fahrzeug-Raritätenschau in Halle 4 mit Schrauber-Werkstatt und Zündapp-Museum. Das erste Messewochenende runden die »Mineralien, Fossilien, Schmuck« (17. – 19. Nov.) sowie die Heimtiermesse »Animal« (18./19. Nov.) ab, inklusive des Animal-Cup (ein Hunderennen für Mops, Bulldogge und Mischlinge durch den messeeigenen Rothauspark) sowie dem erstmals stattfindenden Esslinger Hundelauf, bei dem Mensch und Tier gemeinsam eine Strecke von fünf Kilometern rund um das Messegelände zurücklegen.

Angebote für die Generation 50 Plus

Am 20. und 21. November öffnet die Messe »Die Besten Jahre« ihre Pforten. Aussteller aus allen Lebensbereichen präsentieren ihre Angebote für die Generation 50plus. Dabei erwartet die Besucher unter anderem der »Marktplatz Ehrenamt«, auf dem Einrichtungen aus der ganzen Region für gesellschaftliches Engagement werben. Auf der »Kulturstraße« präsentieren sich kulturelle Einrichtungen mit ihren Angeboten und es gibt Informationen zum Thema Fitness für Senioren sowie Seminare und Workshops zum richtigen Umgang mit Technik. Drei weitere Messen starten zeitgleich am Donnerstag, 23. November, und laufen bis Sonntag, 26. November, wobei die »Modell + Technik« in dieser Konstellation zum ersten Mal am Start ist. Wer Spiele, Puzzles und Spielzeug sucht, der ist auf der »Spielemesse« genau richtig. Für handwerklich interessierte Besucher ist die »Kreativ« die Plattform, um sich über Handarbeitstrends zu informieren. Zum dritten Mal ist die »veggie & frei von« (24. bis 26. November) am Start. Zum Abschluss werden Junge Eltern und verwöhnte Gaumen zwischen dem 24. und 26. November auf der »Babywelt« sowie der »Eat & Style« fündig. ame

Stuttgarter Messeherbst Freitag, 17. November bis Sonntag, 26. November, Messe, Stuttgart, www.messe-stuttgart.de