Unterstützung für Future 4 Kids e. V.

× Erweitern Spendenübergabe an den Verein Future 4 Kids e. V. Karin Haller (Mitarbeiterin „Wulle hilft"), Bernhard Schwarz (Geschäftsführer Familienbrauerei Dinkelacker), Stefanie Liebig (Geschäftsstellenleiterin Future 4 Kids) und Stefan Seipel (Marketingleiter Familienbrauerei Dinkelacker)

Am heutigen Mittwoch überreichte Bernhard Schwarz, Geschäftsführer der Familienbrauerei Dinkelacker, einen Scheck über 2.050 Euro an Stefanie Liebig, Geschäftsstellenleiterin des Vereins Future 4 Kids.

Die Spende stammt aus den Einnahmen vom diesjährigen Brauereifest der Familienbrauerei: 50 Cent pro verkaufter Flasche Wulle Bier kommen einer sozialen Einrichtung zugute. Über den Spendenzweck haben die Brauerei-Mitarbeiter abgestimmt.

Die Familienbrauerei Dinkelacker spendet mehrmals jährlich an soziale Einrichtungen in der Region. Der Betrag in Höhe von 2.050 Euro kommt aus den Erlösen der Wulle-Verkäufe des diesjährigen Brauereifests zustande. „Als Stuttgarts Familienbrauerei liegt es uns sehr am Herzen, uns hier sozial zu engagieren“, so Bernhard Schwarz. „Wir haben im Vorfeld zum Brauereifest unsere Mitarbeiter darüber abstimmen lassen, welcher sozialen Einrichtung dieser Erlös aus dem Brauereifest in diesem Jahr zuteil werden soll – Future 4 Kids hatte die mit Abstand meisten Stimmen“.

Bei dem Future 4 Kids e. V. handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, für die mehrere Unternehmen aus Stuttgart ehrenamtlich arbeiten. Sie kümmern sich um Kinder aus sozial benachteiligten Brennpunkten und stellen finanzielle Mittel für Kinderprojekte zur Verfügung. Besondere Anliegen des Vereins sind die aktive Beteiligung der Kinder an der Gestaltung und Umsetzung von Projekten sowie das Thema gesunde Ernährung. „Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung der Brauerei Dinkelacker“, sagt Stefanie Liebig, die den Scheck dankend entgegennahm. „Die Not vieler Kinder vor unserer Haustüre ist wirklich groß. Dank zahlreicher Unterstützer konnten wir bislang zwar viel Gutes tun – wir sind aber lange nicht am Ziel angekommen“.