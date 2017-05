Die Arbeitslosigkeit auf 3.3 Prozent zurückgegangen

Im aktuellen Berichtsmonat Mai war die Arbeitslosigkeit im Landkreis Ludwigsburg zum vierten Mal in Folge rückläufig.

Bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg und dem kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg waren insgesamt 10.080 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum April waren das 227 Personen oder 2,2 Prozent weniger und zum Vorjahresmonat 33 oder 0,3 Prozent mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote lag im Landkreis Ludwigsburg bei 3,3 Prozent, ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte zum Vormonat und zum Vorjahresmonat.

Beschäftigungshoch sorgte für frischen Wind am Arbeitsmarkt

Martin Scheel, der Leiter der Ludwigsburger Arbeitsagentur, blickt auf einen äußerst starken Arbeitsmarkt. „Ein Beschäftigungshoch sorgte für frischen Wind am Arbeitsmarkt. Viele Arbeitslose konnten im Mai wieder eine Beschäftigung aufnehmen, wodurch die Zahl der Arbeitslosen nochmals spürbar zurückgegangen ist. Besonders erfreulich ist, dass alle Personengruppen von den guten Beschäftigungschancen profitieren konnten.“

Arbeitsmarkt getrennt nach den Rechtskreisen Sozialgesetzbuch II und III

Im Rechtskreis Sozialgesetzbuch III, dem Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, waren im Mai insgesamt 4.777 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 149 oder 3,0 Prozent weniger Arbeitslose als im Vormonat und 113 oder 2,4 Prozent mehr als im Mai vor einem Jahr. Die anteilige Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat und im Vorjahresmonat bei 1,6 Prozent.

Beim kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg, zuständig für den Rechtskreis Sozialgesetzbuch II, waren im Berichtsmonat insgesamt 5.303 Personen arbeitslos gemeldet, ein Rückgang um 78 oder 1,4 Prozent zum April und um 80 oder 1,5 Prozent zum Mai vor einem Jahr. Die anteilige Arbeitslosenquote lag bei 1,7 Prozent und ging zum Vormonat und Vorjahresmonat um 0,1 Prozentpunkte zurück.

Starke Nachfrage der Unternehmen nach qualifizierten Mitarbeitern

Im Mai meldeten die Unternehmen 1.407 neue Arbeitsstellen, das waren 124 oder 9,7 Prozent mehr als im Vormonat April und 257 (plus 22,3 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Insgesamt waren beim Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Ludwigsburg 3.678 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber April ist das ein Plus von 119 (3,3 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 133 Stellen (plus 3,8 Prozent) mehr. Seit Jahresbeginn sind 6.237 Stellenangebote eingegangen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 113 oder 1,8 Prozent.

Nach wie vor suchen die Unternehmen verstärkt qualifizierte Mitarbeiter. So waren unter anderem im Mai 340 Stellenangebote für Verkaufsberufe, 330 für Berufe in der Maschinen- und Fahrzeugtechnik und 299 für Berufe aus den Bereichen Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführer) im Bestand.