Wie man die Niedrigzinsphase übersteht

Seit den Krisenjahren 2007 bis 2010 befinden sich die Zinsen in der Eurozone im freien Fall, seit Mitte 2014 hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei null Prozent festgeschrieben. Anders als in den USA ist ein Zinsanstieg in Deutschland und Europa bisher nicht absehbar.

Die Politik des billigen Geldes wird sich auch im kommenden Jahr nicht verändern. Anfang Dezember 2016 kündigte EZB-Präsident Mario Draghi an, dass das Anleihenkaufprogramm der EZB während der nächsten zwölf Monate weiterlaufen wird, um die Konjunktur in der Euro-Zone anzukurbeln. Die niedrigen Zinsen erfüllen den gleichen Zweck: Günstige Darlehen sollen die Investitions- und Kaufbereitschaft stärken. Verbraucher, die eine Finanzierung planen, können derzeit folglich mit exzellenten Konditionen rechnen. Das Nachsehen haben Sparer, die ihr Geld auf dem Girokonto oder in konventionellen Geldanlagen parken. Auch die niedrige Inflationsrate von 0,8 Prozent in Deutschland und 0,6 Prozent im Euro-Raum (Status November 2016) kann den Wertverfall solcher Spareinlagen nicht bremsen.

Für Anleger und Sparer steht Sicherheit im Vordergrund

Hier liegt die Crux der Anlagestrategien der Deutschen: Sicherheit steht für einen Großteil der Anleger und Sparer absolut im Vordergrund. Dass das gute alte Sparbuch langfristig vor allem ein Instrument zur Geldvernichtung ist, steht bereits seit Jahren fest – trotzdem sind Sparbücher und Sparbriefe nach wie vor die präferierte Anlageform der Deutschen. An zweiter Stelle stehen Tagesgeld und Festgeld. Auch viele Tagesgeldkonten werfen derzeit kaum noch Zinsen ab.

Generell gilt: Sicherheit hat auch bei Sparprogrammen und Geldanlagen ihren Preis. Im Hinblick auf die erzielbaren Renditen waren Sparbücher und festverzinsliche Anlagemodelle gegenüber Kapitalmarktinvestitionen seit jeher im Hintertreffen. Wer in der Niedrigzinsperiode mit seinem Anlagevermögen attraktive Renditen erzielen will, ist auf den Wechsel in andere Anlageformen angewiesen.

Ein Stufenmodell für renditeträchtige Geldanlagen

Die Finanzexperten der Deutschen Bank schlagen "wechselwilligen" Anlegern und Sparern ein Stufenmodell für renditeträchtige Geldanlagen vor, das nach unterschiedlichen Risikomodellen gestaffelt ist:

Auch in der Niedrigzinsphase bieten Festgeldanlagen bessere Renditen als das Sparbuch oder Tagesgeld. Ihre Zinsen sind während der gesamten Laufzeit garantiert. Vor allem mittel- bis langfristig angelegtes Festgeld bietet bei maximaler Sicherheit vergleichsweise gute Renditechancen.

Anleihen werden von Staaten, Unternehmen und öffentlichen Körperschaften ab. Anleger gewähren den Emittenten damit einen Kredit und haben folglich Anspruch auf eine laufende Verzinsung. Die Sicherheit von Anleihen hängt von der Bonität der Emittenten ab. Ihr Zinsniveau bemisst sich nach der Sicherheit der Geldanlage. Beispielsweise liegen die Erträge von Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit bei etwas über sieben Prozent pro Jahr. Wer sich für Anleihen mit einem höheren Ausfallrisiko entscheidet, kann oft mit deutlich höheren Erträgen rechnen.

Kombinationen aus Festgeldanlagen und Aktienfonds verbinden gute Renditechancen mit optimaler Sicherheit. Ein Teil des Anlagevermögens wird in Investmentfonds - vorzugsweise Multi-Asset-Fonds mit breiter Streuung - investiert, der Rest fließt für einen vorab festgelegten Zeitpunkt auf ein Festgeldkonto.

Aktienfonds bieten sehr attraktive Renditechancen. Kurzfristige Schwankungen auf dem Kapitalmarkt lassen sich durch lange Laufzeiten eines solchen Sparprogramms normalerweise kompensieren. Zur Risikominimierung trägt außerdem eine möglichst breite Streuung des Fondsvermögens bei. Anleger haben die Wahl zwischen aktiv gemanagten Fonds und sogenannten Indexfonds, die sich in ihrer Zusammensetzung und Wertentwicklung an einem bestimmten Aktienindex orientieren. Neben einmaligen Kapitalanlagen bzw. der Investition größerer Beträge sind auch attraktive Fondsparpläne mit langer Laufzeit auf dem Markt. Die monatlichen Einzahlungen in den Sparvertrag sind oft bereits ab 50 Euro möglich. Zur Kapitalbildung tragen Zinseszins- sowie Durchschnittskosteneffekte bei.

Hinter Investitionen in sogenannte Dividendenwerte verbergen sich klassische Aktienkäufe. Anleger können wählen, ob sie selbst als Trader an der Börse tätig werden oder die Unterstützung professioneller Depotmanager und Anlageberater in Anspruch nehmen.

Kapitallebensversicherungen haben seit einigen Jahren einen nicht allzu guten Ruf, trotzdem bieten sie bei der Wahl des richtigen Versicherungsmodells hervorragende langfristige Renditechancen. In welche Investmentfonds oder Aktien ihr Vorsorgevermögen fließt, können Versicherungsnehmer bei Abschluss des Versicherungsvertrages wählen, auch ein Wechsel der Investitionen ist während der Laufzeit der Verträge in den meisten Fällen möglich. Mit einer fondsgebundenen oder aktienbasierten Kapitallebensversicherung sind während der Vertragslaufzeit und in der Ausschüttungsphase außerdem einige Steuervorteile verbunden.

Auch Investitionen in offene Immobilienfonds können eine attraktive Geldanlage sein, die durch eine möglichst breite Streuung des Fondsvermögens mit akzeptablen Risiken verbunden sind. Von geschlossenen Fonds für immobilien- und andere Sachwertinvestitionen ist zumindest risikobewussten Verbrauchern dagegen eher abzuraten.

Immobilienfinanzierung in der Niedrigzinsphase

Das eigene Haus oder eine Eigentumswohnung spielen in den Anlage- und Vorsorgestrategien der privaten Haushalte in Deutschland eine zentrale Rolle. Zudem sind Baufinanzierungen sind derzeit im "historischen" Vergleich fast konkurrenzlos günstig. Wer einen finanzierten immobilienkauf in urbanen Ballungsräumen plant, muss derzeit allerdings auch mit einem sehr hohen Preisniveau für Immobilien rechnen.

Private Haushalte, die sich vor allem wegen den günstigen Hypothekenzinsen für einen Immobilienkauf entscheiden, sollten jedoch realistisch planen: Sind sie in der Lage, das Darlehen langfristig - in der Regel über mehrere Jahrzehnte – zu bedienen und auch notwendige Instandhaltungsarbeiten zu finanzieren. Was passiert mit dem Kredit, wenn die Zinsen wieder steigen? Die günstigsten Konditionen gibt es derzeit für Hypothekendarlehen mit einer Zinsbindung von fünf Jahren. Ein für mindestens zehn Jahre vereinbarter fixer Zinssatz bietet jedoch trotz der höheren laufenden Zinsbelastung deutlich größere Planungssicherheit. Bei der Immobilienfinanzierung durch einen Bausparvertrag ist ein Zinsrisiko übrigens ausgeschlossen. Die Zinsen des Vorausdarlehens bis zur Zuteilung der Verträge sowie danach fälligen Tarifzinsen für Bauspardarlehen bleiben während der gesamten Laufzeit gleich.

Fazit

Chancen für attraktive Geldanlagen und Renditen gibt es auch in Zeiten niedriger Zinsen. Wichtig ist jedoch, dass Anleger vor der Entscheidung für eine bestimmte Anlagestrategie ihre persönlichen Anlageziele und auch ihr individuelles Risikoprofil so exakt wie möglich definieren – das Resultat besteht in einem persönlichen Finanzfahrplan, der über einen langen Zeitraum erfolgversprechend ist.